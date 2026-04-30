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Azamgarh News: कूलर की हवा पर खूनी खेल! शादी समारोह में चाकू से हमले में हुई थी युवक की मौत; आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार

Azamgarh Shaadi Cooler Dispute: आजमगढ़ में शादी समारोह में कूलर की हवा को लेकर हुए विवाद में चर्चित हत्याकांड का आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गया है. पुलिस पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में उसे पैर में गोली लग गई. फिलहाल आरोपी के दो साथी फरार हैं.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Apr 30, 2026, 10:18 AM IST
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Azamgarh Shaadi Cooler Dispute Update/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: आजमगढ़ जनपद के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान हुए चर्चित हत्याकांड के एक नामजद अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया है. जबकि दो अन्य साथी अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहे हैं. वहीं घायल अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसे उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया है.

अवैध तमंचा और जिंदा खोखा कारतूस बरामद 
मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने अभियुक्त के पास से अवैध तमंचा, जिन्दा खोखा कारतूस बरामद किया है. पुलिस के अनुसार, कल बीती रात मुखबिर की सूचना पर जीयनपुर पुलिस टीम ने बासूपार-घड़सरा मार्ग पर घेराबंदी की. इसी दौरान तीन संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए. पुलिस ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो उन्होंने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. 

जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त नीरज निषाद के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा और उसे मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया. घायल अभियुक्त को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. 

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कूलर की हवा की दिशा बदलने पर बवाल
आपको बता दें कि 28 अप्रैल की रात जिले के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अजमतगढ़ में एक शादी समारोह के दौरान कूलर की हवा की दिशा बदलने को लेकर विवाद हुआ था, जो देखते ही देखते मारपीट और चाकूबाजी में बदल गया. इस घटना में एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे. तहरीर के आधार पर संबंधित थाने पर मुकदमा सं. 195/2026 धारा 190, 191(2), 191(3), 115(2), 118(1), 109, 103 बीएनएस के तहत 9 नामजद आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया था.

आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस
पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. उसने बताया कि विवाद के दौरान मारपीट में शामिल, जिसमें चाकू लगने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई. घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे और हथियारों को छिपा दिया था. मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने अभियुक्त के पास से एक अवैध .315 बोर तमंचा, एक जिन्दा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है. जबकि फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दे रही है. पुलिस ने इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत आगे विधिक कार्रवाई कर रही है.

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