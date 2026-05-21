मऊ-बुलंदशहर से लेकर झांसी तक 6 हादसे, दो सगे भाइयों समेत 7 युवकों की दर्दनाक मौत; छह की हालत गंभीर

UP Road Accidents/ प्रकाश पाण्डेय/ मऊ/ राजवीर चौधरी / बिजनौर/ नीना जैन/ सहारनपुर: पिछले 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में कई बड़े सड़क हादसे हुए हैं. जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है. जबकि कई की हालत गंभीर बनी हुई है. जिन जिलों में ये सड़क हादसे हुए हैं, उनमें मऊ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बिजनौर, सहारनपुर और झांसी का नाम भी शामिल है. इन छह सड़क हादसों में सात युवकों की मौत हो गई है. जबकि, छह लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं, कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं.

घोसी थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा

मऊ जिले के घोसी थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. बलुआ पोखरा के पास तेज रफ्तार अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने मकान की दीवार से टकराने के बाद गड्ढे में पलट गई. हादसे में कार सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना रात करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल घोसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीन युवकों को मृत घोषित कर दिया.

सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत

जानकारी के मुताबिक, कार में सवार चारों युवक नदवासराय की तरफ से घोसी आ रहे थे. तभी बलुआ पोखरा स्थित लेखपाल भवन के सामने कार अचानक अनियंत्रित हो गई. तेज रफ्तार कार पहले सड़क किनारे बने घर की दीवार से टकराई और फिर गड्ढे में पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में 25 वर्षीय रियाज अहमद, 28 वर्षीय रामाशीष यादव और 30 वर्षीय राहुल यादव की मौके पर ही मौत हो गई.

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पुलिस मामले की जांच में जुटी

वहीं मिर्जा जमालपुर निवासी 25 वर्षीय आकाश यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया. घोसी क्षेत्राधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि अर्टिगा कार में चार लोग सवार थे. कार अनियंत्रित होकर दीवार से टकराने के बाद गड्ढे में पलट गई, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई और एक युवक घायल है. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

कार की टक्कर से दो सगे भाइयों की मौत

वहीं, बुलंदशहर में भी बड़ा हादसा हुआ है. यहां तेज रफ्तार कार की टक्कर से दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई है. जिससे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. यह हादसा स्याना कोतवाली क्षेत्र में राणापुर नहर की पटरी पर हुआ. बताया जा रहा है कि नरसेना थाना क्षेत्र के गांव भड़काऊ निवासी प्रमोद चौहान (43)और महिपाल चौहान (45) घर से ड्यूटी के लिए जा रहे थे. तभी तेज रफ्तार कार ने सामने से बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. दोनों भाई अविवाहित थे. पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम को भेज दिए.

नेशनल हाईवे 58 पर रफ्तार का कहर

उधर, गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में नेशनल हाईवे 58 पर तेज रफ्तार स्विफ्ट कार पलट गई. इस हादसे में कार सवार युवक अंकित तिवारी (25 वर्ष) और आदेश (32 वर्ष) की मौके पर मौत हो गई. जबकि, कुलदीप, आदेश पाल और हिमांशु की हालत गंभीर है. सुबह करीब 5 बजे गाजियाबाद से मेरठ की और जाते समय यह हादसा हुआ था. कार की रफ्तार काफी तेज थी और कार नमो भारत ट्रेन के पीलर से जाकर टकरा गई. रफ्तार के कारण कई पलटियां खाई.

कार और ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत

वहीं बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र में शीला टॉकीज के पास कार और ट्रक की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. जिसमें कार सवार पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलते ही पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई. घायलों को CHC मे भर्ती कराया गया है. जानकारी के मुताबिक, अमित अपनी कार से धामपुर की ओर आ रहे थे. कार में विवेक गौतम, हरीश, सुरेंद्र और उनकी पत्नी कृष्णा भी सवार थे.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

बताया जा रहा है कि शीला टॉकीज के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से कार की जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में कार सवार सभी पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को कार से बाहर निकाला. फिर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

ट्रक के नीचे जा घुसा पिकअप

वहीं, सहारनपुर के बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र में शेरपुर अड्डे के पास देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. छुटमलपुर की ओर से आ रही बोलेरो पिकअप अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक के नीचे जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक सीट व स्टेयरिंग के बीच फंस गया. मौके पर मौजूद राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायल चालक को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही बिहारीगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से दोनों वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारु कराया. घायल चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

सवारियों से भरी स्लीपर बस डिवाइडर पर चढ़ी

झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में आज सुबह एक बड़ा हादसा टल गया. जब शिवपुरी रोड मसीहा गंज के पास सवारियों से भरी एक प्राइवेट स्लीपर बस डिवाइडर पर चढ़ गई. गनीमत रही कि बस पलटी नहीं, वरना 50 यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी. हादसे में कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं. यात्रियों का आरोप है कि हादसे के चार घंटे बाद भी बस संचालक या प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची. यात्री सुबह से ही दूसरी बस या व्यवस्था का इंतजार करते दिखे.

यह हादसा सुबह करीब पांच बजे सीपरी ओवर ब्रिज से उतरते समय हुआ. बताया जा रहा है कि बस गोरखपुर से राजस्थान के कोटा जा रही थी और बस तेज गति में थी. ओवर ब्रिज से उतरते समय बगल में दूसरी गाड़ी चल रही थी. साइड न मिलने पर बस अनियंत्रित होकर सीधे डिवाइडर पर चढ़ गई.



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