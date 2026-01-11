Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3070675
Zee UP-Uttarakhandआजमगढ़

अंबेडकरनगर: रामलीला की जमीन पर बवाल बना मौत की वजह! अचानक मुंह के बल धड़ाम से गिरा व्यक्ति; परिजनों लगाए गंभीर आरोप

Ambedkarnagar News: अंबेडकर नगर जनपद से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर रामलीला की जमीन को लेकर हुए विवाद के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 11, 2026, 01:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Ambedkarnagar News: उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में रामलीला की जमीन को लेकर चल रहे विवाद ने रविवार को दर्दनाक मोड़ ले लिया. जमीन पर कब्जे को लेकर हुए तनाव के बीच 50 वर्षीय कृष्ण कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में सनसनी और आक्रोश का माहौल है. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के अरिया गांव की बताई जा रही है. बता दें कि जहां पर रामलीला की जमीन को लेकर हुए विवाद के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया, हालांकि पुलिस ने  स्थिति को नियंत्रित कर लिया है. 

लंबे समय से चल रहा था विवाद
जानकारी के मुताबिक,  रामलीला की जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है.  रामलीला समिति इस जमीन को अपनी बता रही है, जबकि पैमाइश के बाद यह जमीन ओम प्रकाश और राम कुमार के नाम दर्ज होना बताया जा रहा है.  

Add Zee News as a Preferred Source

जमीन पर गिर फिर कभी नहीं उठ सके
रविवार सुबह ओम प्रकाश और ओमकार दर्जनों लोगों के साथ जमीन पर कब्जा करने की नीयत से वहां तोड़फोड़ करने लगे.  इसका रामलीला समिति के लोगों ने विरोध किया.  इसी दौरान मौके पर मौजूद 50 वर्षीय कृष्ण कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़े. 

डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
परिजन और ग्रामीण उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने कृष्ण कुमार को मृत घोषित कर दिया.  घटना की सूचना मिलते ही अकबरपुर कोतवाली पुलिस भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया. 

मृतक के बेटे ने तहरीर में लगाया ये आरोप
मृतक के बेटे ने थाने में तहरीर दी है.  तहरीर में आरोप लगाया गया है कि करीब 50-60 लोगों की भीड़ लाठी-डंडों के साथ मौके पर पहुंची थी, जिससे डरकर उनके पिता भागे और इसी दौरान गिरने से उनकी मौत हो गई. 

थानाध्यक्ष का बयान
वहीं, थानाध्यक्ष श्रीनिवास पांडेय ने बताया कि प्रथम दृष्टया मौत ठंड या हार्ट अटैक से प्रतीत हो रही है.  उन्होंने स्पष्ट किया कि अब तक किसी तरह की मारपीट की पुष्टि नहीं हुई है.  पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.  फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

TAGS

Ambedkarnagar news

Trending news

Ambedkarnagar news
रामलीला की जमीन पर बवाल बना मौत की वजह! अचानक मुंह के बल धड़ाम से गिरा व्यक्ति
Bahraich news
बहराइच में रहस्यमयी वारदात! तालाब में मिले मां और उसकी दो बेटियों के शव
​​ UP news
यूपी में ई-ऑफिस लापरवाही पर सख्त एक्शन! इन अफसर-कर्मचारियों की सैलरी पर खतरा
Sambhal news
संभल में अवैध साप्ताहिक बाजार पर चला योगी फोर्स का हंटर ! 10 बीघा जमीन खाली कराई
sir in up
ढाई करोड़ों वोटर्स को नोटिस देने की तैयारी, आज सभी बूथों पर पढ़ी जाएगी मसौदा लिस्ट
KGMU resident doctor case
FIR दर्ज होने के बाद रमीज़ कहां ठहरा,पढ़ें धर्मांतरण का खेल खेलने वाले की प्लानिंग?
lakhimpur kheri news
लखीमपुर खीरी में धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़, लालच देकर 70 लोगों को बनाया निशाना
Ajay rai news
यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय हाउस अरेस्ट, प्रदर्शन के ऐलान के पुलिस का एक्शन
KGMU resident doctor case
डॉ. रमीज के पिता ने की थी 2 हिंदू लड़कियों से शादी, बेटे को दिया धर्मांतरण का टारगेट
4 New STP in UP
अब नदियों में सीधे नहीं गिरेगा सीवेज का पानी, यूपी में इन चार जिलों में नए STP शुरू