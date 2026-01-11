अंबेडकरनगर: रामलीला की जमीन पर बवाल बना मौत की वजह! अचानक मुंह के बल धड़ाम से गिरा व्यक्ति; परिजनों लगाए गंभीर आरोप

Ambedkarnagar News: उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में रामलीला की जमीन को लेकर चल रहे विवाद ने रविवार को दर्दनाक मोड़ ले लिया. जमीन पर कब्जे को लेकर हुए तनाव के बीच 50 वर्षीय कृष्ण कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में सनसनी और आक्रोश का माहौल है.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के अरिया गांव की बताई जा रही है. बता दें कि जहां पर रामलीला की जमीन को लेकर हुए विवाद के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया, हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया है.

लंबे समय से चल रहा था विवाद

जानकारी के मुताबिक, रामलीला की जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. रामलीला समिति इस जमीन को अपनी बता रही है, जबकि पैमाइश के बाद यह जमीन ओम प्रकाश और राम कुमार के नाम दर्ज होना बताया जा रहा है.

जमीन पर गिर फिर कभी नहीं उठ सके

रविवार सुबह ओम प्रकाश और ओमकार दर्जनों लोगों के साथ जमीन पर कब्जा करने की नीयत से वहां तोड़फोड़ करने लगे. इसका रामलीला समिति के लोगों ने विरोध किया. इसी दौरान मौके पर मौजूद 50 वर्षीय कृष्ण कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़े.

डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

परिजन और ग्रामीण उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने कृष्ण कुमार को मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही अकबरपुर कोतवाली पुलिस भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया.

मृतक के बेटे ने तहरीर में लगाया ये आरोप

मृतक के बेटे ने थाने में तहरीर दी है. तहरीर में आरोप लगाया गया है कि करीब 50-60 लोगों की भीड़ लाठी-डंडों के साथ मौके पर पहुंची थी, जिससे डरकर उनके पिता भागे और इसी दौरान गिरने से उनकी मौत हो गई.

थानाध्यक्ष का बयान

वहीं, थानाध्यक्ष श्रीनिवास पांडेय ने बताया कि प्रथम दृष्टया मौत ठंड या हार्ट अटैक से प्रतीत हो रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अब तक किसी तरह की मारपीट की पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.