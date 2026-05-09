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Azamgarh News: मंगेतर के खून से रंगे थे हाथ, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा; डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी

Azamgarh News: चाकू से गला रेतकर मंगेतर की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी पर डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: May 09, 2026, 09:59 AM IST
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Azamgarh News (AI Photo)
Azamgarh News (AI Photo)

वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: यूपी के जनपद आजमगढ़ की अदालत ने हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा डेढ़ लाख रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. अदालत ने जुर्माना की आधी राशि मृतका के माता-पिता को देने का आदेश दिया है.  यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक कमलापति ने सुनाया.

पढ़िए पूरा मामला
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी मुकदमा पूजा निवासिनी पुरखीपुर थाना अतरौलिया की चचेरी ननद खुशबू का विवाह तय हो चुका तथा तिलक का कार्यक्रम भी हो चुका था.  खुशबू को उसके होने वाले पति देवानंद उर्फ गोलू निवासी धनेज पांडे (पड़ौली) थाना अहिरौला ने 4 अगस्त 2021 को फोन कर के मिलने के लिए बुलाया. देवानंद उर्फ गोलू के बुलाने पर खुशबू अपनी भाभी वादिनी मुकदमा पूजा के साथ लगभग शाम पांच बजे शाहपुर पहुंची. 

खुशबू के गले पर चाकू से हमला 
वहां से देवानंद उर्फ गोलू दोनों को लेकर गोपाली पट्टी नहर पुलिया थाना अतरौलिया के पास पहुंचा. वहां पर देवानंद उर्फ गोलू और खुश्बू आपस में बात करने लगे और पूजा थोड़ी दूर पर खड़ी रही. बातचीत के दौरान ही देवानंद उर्फ गोलू ने खुशबू के गले पर चाकू से हमला कर दिया.  बुरी तरह से जख्मी ख़ुशबू की अस्पताल ले जाते समय मृत्य हो गई.

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 गोलू को आजीवन कारावास तथा डेढ़ लाख रूपये अर्थदंड की सजा
पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया. अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया.  दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी देवानंद उर्फ गोलू को आजीवन कारावास तथा डेढ़ लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई.

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