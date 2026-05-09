Azamgarh News: मंगेतर के खून से रंगे थे हाथ, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा; डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी

वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: यूपी के जनपद आजमगढ़ की अदालत ने हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा डेढ़ लाख रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. अदालत ने जुर्माना की आधी राशि मृतका के माता-पिता को देने का आदेश दिया है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक कमलापति ने सुनाया.

पढ़िए पूरा मामला

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी मुकदमा पूजा निवासिनी पुरखीपुर थाना अतरौलिया की चचेरी ननद खुशबू का विवाह तय हो चुका तथा तिलक का कार्यक्रम भी हो चुका था. खुशबू को उसके होने वाले पति देवानंद उर्फ गोलू निवासी धनेज पांडे (पड़ौली) थाना अहिरौला ने 4 अगस्त 2021 को फोन कर के मिलने के लिए बुलाया. देवानंद उर्फ गोलू के बुलाने पर खुशबू अपनी भाभी वादिनी मुकदमा पूजा के साथ लगभग शाम पांच बजे शाहपुर पहुंची.

खुशबू के गले पर चाकू से हमला

वहां से देवानंद उर्फ गोलू दोनों को लेकर गोपाली पट्टी नहर पुलिया थाना अतरौलिया के पास पहुंचा. वहां पर देवानंद उर्फ गोलू और खुश्बू आपस में बात करने लगे और पूजा थोड़ी दूर पर खड़ी रही. बातचीत के दौरान ही देवानंद उर्फ गोलू ने खुशबू के गले पर चाकू से हमला कर दिया. बुरी तरह से जख्मी ख़ुशबू की अस्पताल ले जाते समय मृत्य हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

गोलू को आजीवन कारावास तथा डेढ़ लाख रूपये अर्थदंड की सजा

पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया. अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी देवानंद उर्फ गोलू को आजीवन कारावास तथा डेढ़ लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई.

Good News: अलीगढ़ के चारों तरफ बनेगा 45 किमी का सुरक्षा घेरा, DPR तैयार...5 प्रमुख हाईवे को जोड़ेगा यह रूट!

Bahraich Accidents: कोहराम! बहराइच में सड़क हादसों ने छीनीं 8 जिंदगियां, अपनों की मौत से परिवारों में मचा चीख-पुकार

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.