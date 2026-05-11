Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3213480
Zee UP-Uttarakhandआजमगढ़

बात-बात में ममेरे भाई ने फुफेरे भाई को गोली मारी, ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर पीटा, इलाके में फैली सनसनी

Sultanpur News: सुल्तानपुर में ममेरे भाई ने फुफेरे भाई को बात-बात में गोली मार दी. बात करते-करते दोनों में किसी बात पर विवाद हो गया और प्रवीण ने श्रवण को गोली मार दी. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 11, 2026, 11:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ममेरे भाई ने फुफेरे भाई पर गोली चलाई
ममेरे भाई ने फुफेरे भाई पर गोली चलाई

आशीष श्रीवास्तव/सुल्तानपुर: सुल्तानपुर जिले में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब मामूली विवाद में ममेरे भाई को फुफेरे भाई ने गोली मार दी. घटना के बाद आरोपी फुफेरे भाई को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पेड़ में बांधकर जमकर पिटाई कर दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कब्जे से पिस्तौल बरामद कर की है. साथ ही घायल युवक को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है. पुलिस के अनुसार घायल युवक की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है. 

बातचीत के दौरान विवाद में गोली मारी
मामला अखंड नगर थानाक्षेत्र के डोमापुर गांव का है. इसी गांव के रहने वाले श्रवण कुमार से मिलने दोस्तपुर थानाक्षेत्र के बेथरा गांव का रहने वाला फुफेरा भाई प्रवीण कुमार आया हुआ था. दोनों बैठकर बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया. मामला इस कदर बिगड़ गया कि फुफेरे भाई प्रवीन ने अपने ममेरे भाई श्रवण को गोली मार दी. 

ग्रामीणों ने आरोपी को पेड़ से बांधकर पीटा
जानकारी लगते ही वहां मौजूद लोगों ने प्रवीण को पकड़ का पेड़ में बांध दिया और जमकर पिटाई करने लगे. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी प्रवीण को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पिस्तौल बरामद कर ली. 

Add Zee News as a Preferred Source

तत्काल घायल श्रवण को इलाज के लिए पहले सीएचसी ले जाया गया. जहां से उसे पड़ोसी जनपद अंबेडकर नगर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है. वहीं पुलिस के अनुसार घायल श्रवण को स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है. 

पुलिस ने घटना पर बताया 
कादीपुर सीओ विनय गौतम ने बताया कि प्रवीण नाम के युवक ने श्रवण नाम के युवक को गोली मार दी, दोनों मामा-फूफी के रिश्ते में भाई हैं. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से ओरोपी प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही  घटना में इस्तेमाल की गई पिस्तौल भी बरामद कर ली है. घायल श्रवण अब खतरे से बाहर है. उसे हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है.  

ये भी पढ़ें : प्यार में धोखा तो काट दिया प्राइवेट पार्ट! शादीशुदा प्रेमिका ने दी जिंदगी भर की सजा, युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.

TAGS

Sultanpur Latest News

Trending news

Lucknow latest news
विपक्ष का नया सियासी मंच बनी अविमुक्तेश्वरानंद की गविष्टि यात्रा, जनता नदारद
Lucknow latest news
यूपी बना सोलर पावर का सुपरस्टार: ये शहर नंबर वन, टॉप 10 में वाराणसी भी शामिल
Ayodhya news
जिनसे लड़ी लड़ाई, अब उन्हीं के कॉलेज में उतरेंगी विनेश फोगाट
balrampur news
बलरामपुर में अनार तोड़ने के विवाद में गई मासूम की जान, 48 घंटे में पुलिस ने खोला राज
Gorakhpur News
गोरखपुर हाईवे पर बड़ा हादसा टला, बाल-बाल बचे विधायक राजेश त्रिपाठी!
balrampur news
दीवार काटकर घर में घुसे चोर, लाखों के जेवर-नकदी समेट ले गए
Barabanki News
लोधेश्वर धाम में गरजा प्रशासन का बुलडोजर, अधिग्रहित मकानों पर कार्रवाई तेज
Noida News
दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट तक की राह होगी आसान, नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक बनेगा बाईपास
Chandauli News
चलती ट्रेन से अस्पताल तक... चंदौली में ‘कनपटी पर मौत’ का खौफ
Mathura News
मथुरा में एडवोकेट को बंधक बनाने का मामला, पूर्व चेयरमैन, पत्नी-बेटे समेत 7 नामजद