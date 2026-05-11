बात-बात में ममेरे भाई ने फुफेरे भाई को गोली मारी, ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर पीटा, इलाके में फैली सनसनी

आशीष श्रीवास्तव/सुल्तानपुर: सुल्तानपुर जिले में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब मामूली विवाद में ममेरे भाई को फुफेरे भाई ने गोली मार दी. घटना के बाद आरोपी फुफेरे भाई को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पेड़ में बांधकर जमकर पिटाई कर दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कब्जे से पिस्तौल बरामद कर की है. साथ ही घायल युवक को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है. पुलिस के अनुसार घायल युवक की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है.

बातचीत के दौरान विवाद में गोली मारी

मामला अखंड नगर थानाक्षेत्र के डोमापुर गांव का है. इसी गांव के रहने वाले श्रवण कुमार से मिलने दोस्तपुर थानाक्षेत्र के बेथरा गांव का रहने वाला फुफेरा भाई प्रवीण कुमार आया हुआ था. दोनों बैठकर बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया. मामला इस कदर बिगड़ गया कि फुफेरे भाई प्रवीन ने अपने ममेरे भाई श्रवण को गोली मार दी.

ग्रामीणों ने आरोपी को पेड़ से बांधकर पीटा

जानकारी लगते ही वहां मौजूद लोगों ने प्रवीण को पकड़ का पेड़ में बांध दिया और जमकर पिटाई करने लगे. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी प्रवीण को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पिस्तौल बरामद कर ली.

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तत्काल घायल श्रवण को इलाज के लिए पहले सीएचसी ले जाया गया. जहां से उसे पड़ोसी जनपद अंबेडकर नगर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है. वहीं पुलिस के अनुसार घायल श्रवण को स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है.

पुलिस ने घटना पर बताया

कादीपुर सीओ विनय गौतम ने बताया कि प्रवीण नाम के युवक ने श्रवण नाम के युवक को गोली मार दी, दोनों मामा-फूफी के रिश्ते में भाई हैं. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से ओरोपी प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही घटना में इस्तेमाल की गई पिस्तौल भी बरामद कर ली है. घायल श्रवण अब खतरे से बाहर है. उसे हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है.

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