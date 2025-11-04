Advertisement
आजमगढ़ में सनसनी! घर के बरामदे में सो रहे शख्स की गोली मारकर हत्या, पूरे इलाके में दहशत का माहौल

Azamgarh News: आजमगढ़ में घर के बरामदे में सोते व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद इलाके में हडकंप मच गई. वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

Nov 04, 2025, 09:21 AM IST
Azamgarh News/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा:  उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर  व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक 50 वर्षीय रामजीत जो घर के बरामदे में सो रहे थे, तभी भोर में करीब 3 बजे अज्ञात हमलावर ने उन पर गोली चलाईं. गंभीर रूप से घायल रामजीत को परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

कहां की है ये घटना?
तहबरपुर थाना क्षेत्र के बसही जरमेजरपुर गांव की बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. वहीं कुछ देर बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच की. जहां मृतक परिजन से मुलाकात कर सांत्वना व्यक्त की और हमलावर की शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया. 

खुलासे के लिए गठित की टीमें
वहीं इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि मृतक रामजीत की कोई संतान नहीं थी और वह अपने भाइयों के परिवार के साथ रहता था. घटना के पीछे की वजह का अभी पता नहीं चल सका. पुलिस द्वारा हर पहलू से जांच के लिए टीमों का गठन किया है. फॉरेंसिक टीम मौके से साक्ष्य जुटाने तथा मामले की छानबीन कर रही है. 

और पढे़ं: आजमगढ़ में धर्म परिवर्तन गिरोह का भंडाफोड़, भूत-प्रेत और धन का प्रलोभन देकर गरीबों को बना रहे थे निशाना, पुलिस ने 6 आरोपियों को दबोचा

