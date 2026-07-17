SBI ATM में घुसकर AC में सो गया शख्स, गार्ड गायब... सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

पुलिस ने लिया संज्ञान, जांच शुरू

मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया है. इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी (CO) नितेश सिंह ने मीडिया को बताया कि शहर कोतवाली के भीटी इलाके में स्टेट बैंक के एटीएम के अंदर एक व्यक्ति के सोने का मामला संज्ञान में आया है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है. एटीएम की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और वहां गार्ड क्यों तैनात नहीं था, इस संबंध में बैंक प्रबंधन से भी जवाब-तलब किया जाएगा.