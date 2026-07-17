SBI ATM में घुसकर AC में सो गया शख्स, गार्ड गायब... सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

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प्रकाश पाण्डेय/मऊ: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से एक बेहद हैरान करने वाला और सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलता हुआ मामला सामने आया है. यहां शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के भीटी इलाके में स्थित भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के एक एटीएम (ATM) का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक शख्स एटीएम के भीतर सिर्फ हाफ पेंट और टी-शर्ट पहने बड़े आराम से सोता हुआ नजर आ रहा है.
भीषण गर्मी से बचने के लिए बनाया बेडरूम
मिली जानकारी के मुताबिक, जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से बेहाल होकर एक शख्स रात के वक्त भीटी स्थित स्टेट बैंक के एटीएम में घुस गया. एटीएम के अंदर चल रहे एसी (AC) की ठंडी हवा पाकर वह शख्स वहीं फर्श पर लेट गया और गहरी नींद में सो गया. सुबह जब लोग पैसे निकालने पहुंचे, तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह गए. किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब जमकर वायरल हो रहा है.
सुरक्षा में बड़ी चूक, मौके से गार्ड नदारद
इस घटना ने बैंक प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. करोड़ों रुपये के कैश वाले इस एटीएम की सुरक्षा भगवान भरोसे चल रही थी. घटना के वक्त एटीएम के बाहर कोई भी सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं था. इस बड़ी लापरवाही पर जब स्टेट बैंक (SBI) के स्थानीय प्रबंधन मौन शाधे हुए है.
पुलिस ने लिया संज्ञान, जांच शुरू
मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया है. इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी (CO) नितेश सिंह ने मीडिया को बताया कि शहर कोतवाली के भीटी इलाके में स्टेट बैंक के एटीएम के अंदर एक व्यक्ति के सोने का मामला संज्ञान में आया है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है. एटीएम की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और वहां गार्ड क्यों तैनात नहीं था, इस संबंध में बैंक प्रबंधन से भी जवाब-तलब किया जाएगा.
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