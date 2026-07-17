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SBI ATM में घुसकर AC में सो गया शख्स, गार्ड गायब... सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

Mau News: मऊ में SBI के एक ATM के अंदर युवक के आराम से सोने का वीडियो वायरल हुआ है. भीषण गर्मी से बचने के लिए वह AC चल रहे ATM में जाकर सो गया. घटना ने बैंक की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 17, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 04:46 PM IST
SBI ATM में घुसकर AC में सो गया शख्स, गार्ड गायब... सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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