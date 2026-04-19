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आत्महत्या या कुछ और? होटल में प्रेमी संग ठहरी शादीशुदा महिला ने लगाई फांसी, मासूम बेटे के सामने मां का अंत

Mau News: मऊ जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर  एक  होटल में एक शादीशुदा युवती का शव मिलने मिला है. सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 19, 2026, 06:28 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Mau News/प्रकाश पांडे: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां रविवार सुबह एक होटल के कमरे में 26 वर्षीय महिला का शव फंदे से लटका मिला. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. 

क्या है पूरा मामला?
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, भावना का अपने पति से करीब 8 महीने पहले विवाद हो गया था, जिसके बाद वह अलग रह रही थी और शक्ति सिंह के साथ रहने लगी थी. दोनों हाल ही में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से मऊ आए थे और पिछले तीन दिनों से सरायलखंसी थाना क्षेत्र के एक होटल में ठहरे हुए थे.

शक्ति सिंह के मुताबिक, वह शनिवार को किसी काम से वाराणसी गया हुआ था. इसी दौरान भावना ने उसे फोन कर जल्द लौटने को कहा और कथित तौर पर आत्महत्या की धमकी भी दी. जब वह देर रात होटल लौटा तो कमरे में भावना का शव फंदे से लटका मिला.

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मृतका के बारे में
मृतका की पहचान गाजियाबाद निवासी भावना शर्मा (26) के रूप में हुई है. वह हरियाणा के पानीपत निवासी अपने कथित प्रेमी शक्ति सिंह के साथ होटल में ठहरी हुई थी. बताया जा रहा है कि महिला के साथ उसका 4 साल का मासूम बेटा भी मौजूद था.

पुलिस जांच में जुटी
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. होटल स्टाफ और शक्ति सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. सीओ सिटी कृष्ण राजपूत ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. मृतका के परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनका भाई मऊ के लिए रवाना हो चुका है.

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