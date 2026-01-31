आजमगढ़ में भीषण अग्निकांड, मां वैष्णो ट्रेंड्स में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख

Azamgarh News/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में एक बर्तन और इलेक्ट्रिक सामान की दुकान में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली की देखते ही देखते दुकान के साथ मौजूद दो मंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया. जहां घटना को लेकर अपरा-तफरी मच गई, वहीं पास-पास के लोग व पड़ोसियों की मदद से आग पर किसी तरह काबू पाया गया. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में लाटघाट मिश्रपुर बाजार में स्थित मां वैष्णो ट्रेंड्स नामक बर्तन व इलेक्ट्रिक की दुकान है, बताया जा रहा की दुकान के पीछे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कूड़ा जलाया गया था, उसी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया.

स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए आग बुझाने का प्रयास शुरू किया. हालांकि घटना के समय इलाके की बिजली सप्लाई पूरी तरह से बंद थी, पड़ोसी के मदद से जनरेटर की व्यवस्था की गई और समरसेबल के सहारे करीब तीन घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया.

हैरानी की बात यह रही कि आग लगने के लगभग 3 घंटे बाद अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचा. इस आगजनी की घटना में दुकान और मकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया. अनुमान के मुताबिक करीब 40 से 50 लाख रुपये का नुकसान होना बताया जा रहा है.

दुकानदार ने क्या बताया?

दुकानदार शिवसरन गुप्ता ने बताया कि ये आग शार्ट सर्किट की वजह से लगी है. जिससे करीब 50 लाख रुपये का समान जलकर राख हो गया. इस दौरान ये भी बताया कि आग 7 बजे लगी थी जबकि लगने के लगभग 3 घंटे बाद अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचा.

