मऊ में रोडवेज बस ने बरपाया कहर, ई रिक्शा को टक्कर मारी, 3 महिलाओं की मौत कई घायल

Prakash Pandey/ Mau: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के दक्षिणी टोला थाना क्षेत्र में एक बेकाबू रोडवेज बस ने सवारियों से भरे एक ई-रिक्शा को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई-रिक्शा सड़क के दूसरे लेन में जा गिरा. इस हादसे में ई-रिक्शा में बैठी तीन महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं सात अन्य लोग घायल हो गए. घायलों को तुरंत ही पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया. सात घायलों में से तीन की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है. घटना टोला थाना क्षेत्र के दसई पोखरा शीतला माता मंदिर गेट के सामने की है.

हादसे की सूचना मिलते ही डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया.

ई- रिक्शा में एक ही परिवार के लोग सवार थे

दुर्घटना उस वक्त हुई जब आजमगढ़ की तरफ जा रही रोडवेज बस ने डिवाइडर को तोड़ते हुए एक ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए. बताया जा रहा कि ई रिक्शा में एक ही परिवार के लोग सवार हो कर किसी रिश्तेदारी में जा रहे थे. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

हादसा कैसे हुआ

जानकारी के मुताबिक ई रिक्शा शीतला मंदिर मोड़ से दूसरी तरफ सड़क पार कर रहा था. इसी दौरान दूसरी तरफ से आ रही बेकाबू रोडवेज बस ने ई-रिक्शा को टक्कर मारकर उड़ा दिया.

मऊ में दुर्घटनाओं में हफ्ते भर में दर्जन भर लोगों की मौत

मऊ जिले में इस समय दुर्घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है. एक हफ्ते के अंदर ही कम से एक दर्जन से अधिक लोग सड़क दुर्घटना में मारे गए हैं. इसमें से अधिकतर दुर्घटनाएं शहर के व्यस्ततम इलाके में ही हुईं हैं. इस घटना से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है. लोगों ने मांग की है कि यहां पर सुरक्षा के मजबूत इंतजाम किए जाएं. डिवाइडर बनाया जाए और ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की जाए.