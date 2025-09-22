Mau News: मऊ में किसानों का हल्ला बोल,रेलवे लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण विवाद,कम मुआवजे पर विरोध

Mau News: मऊ में दोहरीघाट सहजनवा रेलवे लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण में कम मुआवजे के विरोध में किसानों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. किसानों ने वास्तविक बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा और नई कमेटी गठित करने की मांग की.
Mau/Prakash Pandey: मऊ जिले में दोहरीघाट से सहजनवा रेलवे लाइन निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर मुआवजा विवाद गहराता जा रहा है. सोमवार को सैकड़ों किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी समस्याएं रखते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा. किसानों का आरोप है कि उन्हें उनकी जमीन का सही और न्यायोचित मूल्य नहीं मिल रहा है.
बाजार मूल्य से कई गुना कम मुआवजा
प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बताया कि रेलवे प्रशासन उन्हें मात्र 6 लाख रुपए प्रति बिस्वा मुआवजा दे रहा है, जबकि सर्किल रेट के अनुसार एक बिस्वा जमीन का मूल्य 8 लाख रुपए है. किसानों का कहना है कि सामान्य तौर पर रेलवे और एनएचआई परियोजनाओं में सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा दिया जाता है, लेकिन इस परियोजना में नियमों की अनदेखी की जा रही है.
किसानों ने यह भी कहा कि शहर से सटी जमीनों की वर्तमान बाजार कीमत करीब 20 लाख रुपए प्रति बिस्वा है, जबकि बहादुरपुर से पतनई तक पक्की सड़क वाली जमीन का मूल्य 40 लाख रुपए प्रति बिस्वा तक पहुंच चुका है. इसके बावजूद उन्हें बेहद कम रकम दी जा रही है.
नई कमेटी गठित करने की मांग
प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी से इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने और नई कमेटी गठित करने की मांग की. उन्होंने कहा कि जब तक जमीन का मुआवजा वास्तविक कीमत के आधार पर तय नहीं होगा, तब तक किसान शांत नहीं बैठेंगे.
किसान नेता का बयान
किसान नेता संत देव चौहान ने कहा, “रेलवे प्रशासन किसानों के साथ अन्याय कर रहा है. हमें जो मुआवजा दिया जा रहा है, वह सर्किल रेट से भी कम है. हमारी जमीनों का बाजार मूल्य 20 से 40 लाख रुपए प्रति बिस्वा है, लेकिन हमें मात्र 6 लाख रुपए देने की कोशिश हो रही है. हम मांग करते हैं कि नई कमेटी गठित की जाए और हमें उचित मुआवजा दिया जाए.”
सैकड़ों किसान शामिल
प्रदर्शन में ग्राम प्रधान रामजन्म गुप्ता, दिनेश चौहान, सोनू राय और अरशद खान सहित सैकड़ों किसान शामिल हुए. किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो आंदोलन और व्यापक रूप लेगा
