Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3004859
Zee UP-Uttarakhandआजमगढ़

Mau News: प्रेमजाल में फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन, पीड़ित ने युवती पर लगाया गंभीर आरोप

Mau News: मऊ जिले में प्रेमजाल में फंसाकर एक हिंदू युवक का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है. पीड़ित युवक के घर लौटने पर आरोपी महिला के परिजनों ने उसके साथ मारपीट भी की.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 15, 2025, 01:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर.
सांकेतिक तस्वीर.

मऊ: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में प्रेमजाल में फंसाकर एक हिंदू युवक का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है. पीड़ित युवक के घर लौटने पर आरोपी महिला के परिजनों ने उसके साथ मारपीट भी की. इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने बुधवार शाम सात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. सभी आरोपी अंबेडकर नगर जिले के मुरादपुर गांव के निवासी बताए गए हैं.

पीड़ित की मां ने दर्ज कराई शिकायत 
पीड़ित की मां द्वारा कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार, उनके बेटे विशाल सिंह ने वर्ष 2022 में मऊ शहर के आजमगढ़ मोड़ स्थित एक डेंटल क्लिनिक में काम किया था. इसी दौरान अंबेडकर नगर के मुरादपुर गांव की सुनैना परवीन (22) उसे अपने साथ गांव ले गई थी. जब युवक घर वापस आया, तो आरोपी महिला उसके घर पुलिस के साथ पहुंचकर मारपीट करती थी. 

लगाए गंभीर आरोप
आरोप है कि सुनैना ने प्रेमजाल में फंसाकर विशाल को वर्ष 2022 में अपने घर अंबेडकर नगर ले गई. दो साल तक अंबेडकर नगर में प्रताड़ित करने के बाद, सुनैना अपने परिवार के साथ विशाल को अपनी नानी के यहां असम ले गई. वहां सुनैना के पिता फिरोज अहमद, उसके रिश्तेदार राजू शेख, समीर शेख और मौलाना सलमान ने विशाल का जबरन धर्म परिवर्तन कराया और उसका खतना कर दिया. इसके बाद विशाल का निकाह कराकर उसे मस्जिद में नमाज पढ़वाई गई.

Add Zee News as a Preferred Source

भागकर लौटा घर सुनाई आपबीती
आरोपियों ने इस पूरी प्रक्रिया का वीडियो भी बनाया है. प्रताड़ना से तंग आकर विशाल वहां से भागकर अपने घर मऊ वापस आ गया और परिवार को पूरी घटना बताई, साथ ही वीडियो भी दिखाया. आरोप है कि 5 अगस्त की शाम 4:40 बजे राजू शेख, समीर शेख, फिरोज अहमद, ताहिर, मौलाना सलमान, नेहा शेख और सुनैना परवीन मऊ थाने की महिला पुलिस के साथ उनके घर में घुस गए.

क्या बोले एएसपी?
एएसपी अनूप कुमार ने बताया- मामले में एक पीड़ित विशाल सिंह का नाम सामने आया है. वह एक डेंटल क्लीनिक पर काम करता था, जहाँ उसकी जान-पहचान वहीं काम करने वाली एक मुस्लिम युवती से हुई. दोनों के बीच संपर्क बढ़ा और उनके बीच प्रेम संबंध बन गए. आरोप है कि युवती उसे अपने नाना के घर ले गई, जहां उसके परिजनों ने विशाल पर दबाव बनाया और उसका धर्म परिवर्तन करा दिया. 

मुकदमा दर्ज, जांच शुरू
इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में पीड़ित के साथ यह दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन कराया गया. जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए आगे की कार्यवाही की जाएगी. मामले में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस प्रकरण की गहनता से जांच जारी है. दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा.

TAGS

Mau

Trending news

Mau
Mau: प्रेमजाल में फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन, पीड़ित ने युवती पर लगाया गंभीर आरोप
UP Poliics
बिहार की हार UP में कांग्रेस का घटाएगी कद? इंडिया गठबंधन की होगी अग्निपरीक्षा
Agra News
आगरा में घर खरीदने का सुनहरा मौका,संपत्तियों पर 15% तक की छूट,जानें कैसे करें आवेदन
aligarh news
बराती–घराती बने एक-दूसरे के जानी दुश्मन! दूल्हे के भाई की मौत…
Varanasi News
मथुरा की जरी पोशाक और मेरठ का ऐतिहासिक बिगुल बना ब्रांड, GI टैग से बढ़ी पहचान
UP Politics
बिहार के बाद यूपी में भी 'ट्रंप कार्ड' बनेगा SIR? जानिए क्या है BJP का प्लान
Allahabad High Court
यूपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद गिराने पर रोक
Saharanpur news
दिल्ली धमाका साजिश की जांच में नया मोड़, सहारनपुर के 2 यू-ट्यूबर हिरासत में
Lucknow news
घर बैठे 7 दिन में सही होगा बिजली का बिल, लखनऊ में ‘वर्टिकल सिस्टम’ लागू
Uttarakhand news
उत्तरकाशी में भालू के हमले से दो की मौत, पौड़ी में गुलदार ने महिला को बनाया निवाला