Mau News: प्रेमजाल में फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन, पीड़ित ने युवती पर लगाया गंभीर आरोप

मऊ: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में प्रेमजाल में फंसाकर एक हिंदू युवक का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है. पीड़ित युवक के घर लौटने पर आरोपी महिला के परिजनों ने उसके साथ मारपीट भी की. इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने बुधवार शाम सात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. सभी आरोपी अंबेडकर नगर जिले के मुरादपुर गांव के निवासी बताए गए हैं.

पीड़ित की मां ने दर्ज कराई शिकायत

पीड़ित की मां द्वारा कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार, उनके बेटे विशाल सिंह ने वर्ष 2022 में मऊ शहर के आजमगढ़ मोड़ स्थित एक डेंटल क्लिनिक में काम किया था. इसी दौरान अंबेडकर नगर के मुरादपुर गांव की सुनैना परवीन (22) उसे अपने साथ गांव ले गई थी. जब युवक घर वापस आया, तो आरोपी महिला उसके घर पुलिस के साथ पहुंचकर मारपीट करती थी.

लगाए गंभीर आरोप

आरोप है कि सुनैना ने प्रेमजाल में फंसाकर विशाल को वर्ष 2022 में अपने घर अंबेडकर नगर ले गई. दो साल तक अंबेडकर नगर में प्रताड़ित करने के बाद, सुनैना अपने परिवार के साथ विशाल को अपनी नानी के यहां असम ले गई. वहां सुनैना के पिता फिरोज अहमद, उसके रिश्तेदार राजू शेख, समीर शेख और मौलाना सलमान ने विशाल का जबरन धर्म परिवर्तन कराया और उसका खतना कर दिया. इसके बाद विशाल का निकाह कराकर उसे मस्जिद में नमाज पढ़वाई गई.

भागकर लौटा घर सुनाई आपबीती

आरोपियों ने इस पूरी प्रक्रिया का वीडियो भी बनाया है. प्रताड़ना से तंग आकर विशाल वहां से भागकर अपने घर मऊ वापस आ गया और परिवार को पूरी घटना बताई, साथ ही वीडियो भी दिखाया. आरोप है कि 5 अगस्त की शाम 4:40 बजे राजू शेख, समीर शेख, फिरोज अहमद, ताहिर, मौलाना सलमान, नेहा शेख और सुनैना परवीन मऊ थाने की महिला पुलिस के साथ उनके घर में घुस गए.

क्या बोले एएसपी?

एएसपी अनूप कुमार ने बताया- मामले में एक पीड़ित विशाल सिंह का नाम सामने आया है. वह एक डेंटल क्लीनिक पर काम करता था, जहाँ उसकी जान-पहचान वहीं काम करने वाली एक मुस्लिम युवती से हुई. दोनों के बीच संपर्क बढ़ा और उनके बीच प्रेम संबंध बन गए. आरोप है कि युवती उसे अपने नाना के घर ले गई, जहां उसके परिजनों ने विशाल पर दबाव बनाया और उसका धर्म परिवर्तन करा दिया.

मुकदमा दर्ज, जांच शुरू

इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में पीड़ित के साथ यह दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन कराया गया. जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए आगे की कार्यवाही की जाएगी. मामले में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस प्रकरण की गहनता से जांच जारी है. दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा.