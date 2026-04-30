कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, भाजपा नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला

Mau : उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा एक अहम मामला सामने आया है, जहां मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. यह कार्रवाई 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कथित आचार संहिता उल्लंघन और विवादित बयानबाजी से जुड़े मामले में की गई है.

क्यों जारी हुआ गैर जमानती वारंट

मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए कोर्ट) डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह ने यह सख्त कदम तब उठाया, जब बार-बार समन जारी किए जाने के बावजूद ओमप्रकाश राजभर अदालत में पेश नहीं हुए. अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया.

क्या है पूरा मामला

यह पूरा मामला मऊ जिले के रतनपुरा बाजार में आयोजित एक चुनावी जनसभा से जुड़ा है. आरोप है कि उस दौरान ओमप्रकाश राजभर ने मंच से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था. इतना ही नहीं उन्होंने कथित तौर पर जूते मारने जैसी धमकी भी दी थी, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था.

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ओपी राजभर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का निर्देश

इस मामले में अदालत द्वारा कई बार नोटिस और समन भेजे गए, लेकिन मंत्री अदालत में उपस्थित नहीं हुए. न्यायालय ने इसे अपनी अवमानना मानते हुए अब कड़ा रुख अपनाया है. गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस को निर्देश दिया गया है कि आरोपी को गिरफ्तार कर सीधे अदालत में पेश किया जाए.

कानूनी जानकारों के अनुसार, गैर-जमानती वारंट एक गंभीर प्रक्रिया होती है, जिसमें आरोपी को तुरंत जमानत मिलने का अधिकार स्वतः नहीं होता. अदालत में पेश होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय होती है.

गौरतलब है कि इसी मामले में अप्रैल 2025 में ओमप्रकाश राजभर ने अदालत में आत्मसमर्पण किया था. उस समय उन्हें करीब एक घंटे की न्यायिक प्रक्रिया के बाद 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई थी. इसके बावजूद बाद की सुनवाई में उनकी अनुपस्थिति ने अदालत को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया.

अब इस मामले में अगली कार्रवाई पुलिस की रिपोर्ट और मंत्री की अदालत में पेशी के बाद तय होगी, जिस पर राजनीतिक और कानूनी दोनों नजरें टिकी हुई हैं.

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