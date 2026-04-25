Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3191965
Zee UP-Uttarakhandआजमगढ़

मऊ में दिल दहलाने वाली घटना, ट्रेलर की भिड़ंत से स्कॉर्पियो के उड़े परखच्चे; 5 लोगों की दर्दनाक मौत

Mau Road Accident: मऊ जनपद के दोहरीघाट थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया है. बरसातपुर-अहिरानी हाईवे पर रात करीब 3 बजे तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और ट्रेलर के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई. जिससे पांच लोगों की मौत हो गई है. इस हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Apr 25, 2026, 08:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mau Road Accident
Mau Road Accident

Mau Road Accident/प्रकाश पाण्डेय: उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के दोहरीघाट थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब बरसातपुर-अहिरानी हाईवे पर शुक्रवार देर रात करीब 3 बजे तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और ट्रेलर के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई. इस भीषण दुर्घटना में स्कॉर्पियो सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक पालतू कुत्ते ने भी दम तोड़ दिया. इस हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया.

स्कॉर्पियो और ट्रेलर की जोरदार टक्कर 
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि स्कॉर्पियो (संख्या JH 21G 3927) अचानक अनियंत्रित होकर अपने लेन से निकलकर दूसरी लेन में चली गई, तभी सामने से आ रहे ट्रेलर (संख्या BR 28GB 2171) से उसकी सीधी टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोगों को संभलने का कोई मौका नहीं मिला. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई.

मृतकों की हुई पहचान 
सूचना मिलते ही दोहरीघाट पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. मृतकों की पहचान विनय श्रीवास्तव (53 वर्ष) पुत्र स्वर्गीय ठाकुर रमाशंकर लाल श्रीवास्तव, कृतार्थ श्रीवास्तव (27 वर्ष) पुत्र विनय श्रीवास्तव, अर्चना श्रीवास्तव (48 वर्ष) पत्नी विनय श्रीवास्तव, निवासी ग्राम रानीडीहा, थाना खोराबार, जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

मामले की जांच में जुटी पुलिस
इसके अलावा इस सड़क हादसे में रविन्द्र यादव (20 वर्ष) पुत्र नंदलाल, निवासी मटीहानि, थाना मोहनपुर, जिला गया (बिहार) और पुरुषोत्तम कुमार (28 वर्ष) पुत्र रामप्यारे यादव, निवासी मटीहानि, थाना मोहनपुर, जिला गया (बिहार) भी मौत के नींद सो गए.  मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल मऊ के मर्चरी हाउस में भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई. 

बताया जा रहा है कि परिवार रांची में अपनी बेटी की शादी कराकर वापस घर लौट रहा था, तभी यह दुखद हादसा हो गया. इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है.

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़िए:  Etawah: 200 साल बाद चंबल के बीहड़ में कहां से आया बब्बर शेर? वायरल वीडियो से ग्रामीणों में दहशत, अधिकारियों में हड़कंप

TAGS

Mau Newsroad accident in mauscorpio and trailer road accidentmau policeMau Road AccidentUP Newsuttar pradesh samacharMau Accidenttruck collisionBolero fire5 Deaths

Trending news

Mau News
मऊ में दिल दहलाने वाली घटना, ट्रेलर की भिड़ंत से स्कॉर्पियो के उड़े परखच्चे
up breaking news
UP Breaking News Live: यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा आज, 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Lucknow latest news
स्मार्ट बिजली मीटर का रिचार्ज खत्म होने पर भी नहीं कटेगी बिजली- जनता को बड़ी राहत
Krishna Janmabhoomi History
श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मूल गर्भगृह की सदियों लंबी पीड़ा और न्याय की प्रतीक्षा
Gorakhpur News
सुसाइड या हत्या? फार्महाउस में चली गोली, कारोबारी की रहस्यमयी मौत से हड़कंप
Lucknow latest news
करोड़ों की विदेशी फंडिंग, धर्मांतरण का गैंग ... छांगुर के खिलाफ 1400 पेज की चार्जशीट
Jalaun News:
कागजों में साफ हुआ नाला, हकीकत में गंदगी का अंबार, जनसुनवाई सिस्टम पर उठे सवाल
prayagraj news
प्रयागराज में इरफान हत्याकांड का खुलासा, 25 हजार का इनामी राशिद दुर्रानी गिरफ्तार
Bahraich news
बहराइच में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई, 20 दुकानों के आगे चला बुलडोजर
Saharanpur latest news
सहारनपुर में हथिनीकुंड बैराज नहर में मामा-भांजे डूबे, NDRF ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन