मऊ में दिल दहलाने वाली घटना, ट्रेलर की भिड़ंत से स्कॉर्पियो के उड़े परखच्चे; 5 लोगों की दर्दनाक मौत

Mau Road Accident/प्रकाश पाण्डेय: उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के दोहरीघाट थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब बरसातपुर-अहिरानी हाईवे पर शुक्रवार देर रात करीब 3 बजे तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और ट्रेलर के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई. इस भीषण दुर्घटना में स्कॉर्पियो सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक पालतू कुत्ते ने भी दम तोड़ दिया. इस हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया.

स्कॉर्पियो और ट्रेलर की जोरदार टक्कर

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि स्कॉर्पियो (संख्या JH 21G 3927) अचानक अनियंत्रित होकर अपने लेन से निकलकर दूसरी लेन में चली गई, तभी सामने से आ रहे ट्रेलर (संख्या BR 28GB 2171) से उसकी सीधी टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोगों को संभलने का कोई मौका नहीं मिला. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई.

मृतकों की हुई पहचान

सूचना मिलते ही दोहरीघाट पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. मृतकों की पहचान विनय श्रीवास्तव (53 वर्ष) पुत्र स्वर्गीय ठाकुर रमाशंकर लाल श्रीवास्तव, कृतार्थ श्रीवास्तव (27 वर्ष) पुत्र विनय श्रीवास्तव, अर्चना श्रीवास्तव (48 वर्ष) पत्नी विनय श्रीवास्तव, निवासी ग्राम रानीडीहा, थाना खोराबार, जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

मामले की जांच में जुटी पुलिस

इसके अलावा इस सड़क हादसे में रविन्द्र यादव (20 वर्ष) पुत्र नंदलाल, निवासी मटीहानि, थाना मोहनपुर, जिला गया (बिहार) और पुरुषोत्तम कुमार (28 वर्ष) पुत्र रामप्यारे यादव, निवासी मटीहानि, थाना मोहनपुर, जिला गया (बिहार) भी मौत के नींद सो गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल मऊ के मर्चरी हाउस में भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई.

बताया जा रहा है कि परिवार रांची में अपनी बेटी की शादी कराकर वापस घर लौट रहा था, तभी यह दुखद हादसा हो गया. इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है.

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़िए: Etawah: 200 साल बाद चंबल के बीहड़ में कहां से आया बब्बर शेर? वायरल वीडियो से ग्रामीणों में दहशत, अधिकारियों में हड़कंप