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2027 चुनाव से पहले बसपा का बड़ा दांव, मोहम्मदाबाद गोहना सीट से प्रत्याशी के नाम का ऐलान

Mau News: बसपा ने मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना सीट से प्रभारी प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया. वहीं, स्थानीय लोगों में प्रत्याशी को लेकर आक्रोश भी है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Amitesh Pandey
Published: Jul 06, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:53 PM IST
2027 चुनाव से पहले बसपा का बड़ा दांव, मोहम्मदाबाद गोहना सीट से प्रत्याशी के नाम का ऐलान
Image Credit: JK AzadSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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