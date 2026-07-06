2027 चुनाव से पहले बसपा का बड़ा दांव, मोहम्मदाबाद गोहना सीट से प्रत्याशी के नाम का ऐलान

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प्रकाश पांडेय/मऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं. इस बीच बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने बड़ा ऐलान कर दिया है. बसपा ने मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना सीट से प्रभारी प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया. इसके बाद कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा. प्रत्याशी के नाम का ऐलान होते ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया.
प्रभारी प्रत्याशी के नाम का ऐलान
दरअसल, मऊ की मोहम्मदाबाद गोहना विधानसभा सीट सुरक्षित है. बसपा के 'कार्यकर्ता महासम्मेलन' का आयोजन किया गया. इस दौरान महासम्मेलन में उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब मंच से प्रभारी प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया. आजमगढ़ मंडल के मुख्य प्रभारी दिनेश चंद्रा ने जैसे ही इस सीट से जेके आजाद को बसपा का प्रभारी प्रत्याशी घोषित किया. वैसे ही कार्यक्रम में मौजूद स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा.
बाहरी प्रत्याशी को वापस करो का नारा लगाया
कार्यकर्ताओं ने हाथों में काली पट्टी बांधकर और 'बाहरी प्रत्याशी को वापस करो' तथा 'बाहरी को भगाना है' के जोरदार नारे लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया. माहौल इस कदर गरमा गया कि वहां तैनात पुलिस बल को बीच—बचाव कर हंगामा और नारेबाजी कर रहे लोगों को शांत कराना पड़ा.
मायावती का आभार जताया
भारी विरोध के बीच प्रभारी प्रत्याशी घोषित हुए जेके आजाद ने मायावती के प्रति आभार जताया और विरोध की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा 'कार्यकर्ताओं के विरोध जैसी कोई बात नहीं है. बहुजन समाज पार्टी का जो भी आदेश होता है, वह बहन जी का आदेश होता है. हम सब उनके अनुशासित सिपाही हैं और उनका फैसला ही हमारे लिए सर्वमान्य है.
जनता के बीच जाएंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे
विरोधियों और आलोचकों पर तंज कसते हुए जेके आजाद ने कहा कि लोग कह रहे थे कि हाथी बैठ गया है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आज का यह सम्मेलन तो सिर्फ एक झांकी है. हाथी जब एक बार उठ जाता है, तो पूरे जंगल में उत्पात मचा देता है. हम जिला कमेटी और संगठन के सहयोग से जनता के बीच जाएंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे.
बसपा आलाकमान की चिंताएं बढ़ीं
मोहम्मदाबाद गोहना सुरक्षित सीट पर टिकट घोषित होते ही जिस तरह स्थानीय स्तर पर बगावत और गुटबाजी खुलकर सामने आई है, उसने बसपा आलाकमान की चिंताएं जरूर बढ़ा दी हैं. एक तरफ जहां पार्टी नेतृत्व इसे विरोधियों की साजिश बताकर संवैधानिक अधिकार की दलील दे रहा है. वहीं जमीन पर डटे कार्यकर्ताओं की लोकल प्रत्याशी की मांग 2027 के चुनाव में पार्टी की चुनावी नैया के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है.
क्या होता है प्रभारी प्रत्याशी?
बता दें कि बसपा जिस नेता को प्रभारी प्रत्याशी घोषित करती है, ज्यादातर मामलों में वही विधानसभा चुनाव का अधिकृत प्रत्याशी भी बनता है. मऊ में चार विधानसभा सीटें हैं. बसपा ने सबसे पहले मोहम्मदाबाद गोहना सीट पर अपना प्रत्याशी उतार दिया है.