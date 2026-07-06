2027 चुनाव से पहले बसपा का बड़ा दांव, मोहम्मदाबाद गोहना सीट से प्रत्याशी के नाम का ऐलान

जनता के बीच जाएंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे

विरोधियों और आलोचकों पर तंज कसते हुए जेके आजाद ने कहा कि लोग कह रहे थे कि हाथी बैठ गया है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आज का यह सम्मेलन तो सिर्फ एक झांकी है. हाथी जब एक बार उठ जाता है, तो पूरे जंगल में उत्पात मचा देता है. हम जिला कमेटी और संगठन के सहयोग से जनता के बीच जाएंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे.