Azamgarh News: आजमगढ़ में सुबह-सुबह एनकाउंटर, एक लाख का इनामी शंकर कनौजिया का काम तमाम

वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है. 14 साल से फरार चल रहे एक लाख के इनामी बदमाश शंकर कनौजिया को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है. पुलिस ने आरोपी के पास से कर्बाइन, पिस्‍टल, खुखरी और कारतूस बरामद किया है. शंकर कनौजिया पर लूट और जघन्य हत्या जैसे कई मामले को लेकर 9 मुकदमे दर्ज थे.

एसटीएफ जवानों से हुआ सामना

यूपी एसटीएफ के मुताबिक, सूचना म‍िली कि आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र में ग्राम हाजीपुर का रहने वाला शंकर कनौजिया अपने गिरोह के साथ बड़ी वारदात की फ‍िराक में है. एसटीएफ की टीम ने आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र में चेकिंग व घेराबंदी की. यहां पुलिस को देखते ही शंकर ने फायरिंग शुरू कर दी. एसटीएफ के जवानों ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की् इसमें शंकर कनौजिया घायल हो गया. गंभीर रूप से घायल आरोपी को राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया.

2011 से पुलिस को दे रहा था चकमा

शंकर कनौजिया के कब्जे से कार्बाइन, पिस्टल, खुखरी व कारतूस मिले हैं. जिले के एसपी ग्रामीण ने बताया कि 1999 से बना अपराधी शंकर ने 2011 में दोहरीघाट में लूट के दौरान विंध्याचल पांडेय की गला काटकर हत्या कर सिर गायब कर दिया था. इसके बाद से वह फरार था और वह फरारी के दौरान कई वारदातों को अंजाम भी दिया. जुलाई 2024 में उसने आजमगढ़ के जीयनपुर में एक व्यक्ति का अपहरण कर लोडर गाड़ी लूट ली और हत्या कर सिर धड़ से अलग कर दिया था. इन मामलों को लेकर उस पर एक लाख का इनाम घोषित था. इसके बाद से पुलिस और एसटीएफ की टीम आरोपी की तलाश कर रही थी.

