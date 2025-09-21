Ghazipur News: मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी हिस्ट्रीशीटर घोषित, मुहम्मदाबाद थाने की पुलिस ने खोली हिस्ट्रीशीट

Ghazipur/ Alok Tripathi: गाजीपुर माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी पर कानून का शिकंजा कसना शुरू हो गया है. गाजीपुर जिले के मुहम्मदाबाद थाने की पुलिस ने शनिवार को उसकी हिस्ट्रीशीट खोल दी. पुलिस के अनुसार, उमर अंसारी IS-191 गैंग का सक्रिय सदस्य है और उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

सात मुकदमों में नाम दर्ज

पुलिस की रिपोर्ट में बताया गया है कि उमर अंसारी के खिलाफ गाजीपुर, मऊ और लखनऊ में कुल सात मुकदमे दर्ज हैं. इनमें सार्वजनिक जमीनों पर कब्ज़ा करने, चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने, धोखाधड़ी और कूटरचना जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं. साथ ही, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन और शांति व्यवस्था भंग करने के प्रयास भी उसके खिलाफ दर्ज मामलों में आते हैं.

IS-191 गैंग का सक्रिय सदस्य

पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि उमर अंसारी IS-191 गैंग का सक्रिय सदस्य है. यह वही गैंग है, जिसके जरिए कई जिलों में दबदबा कायम करने और जमीन कब्जाने की शिकायतें आती रही हैं. पुलिस का मानना है कि उमर अंसारी की भूमिका इस गैंग के संचालन और विस्तार में अहम रही है.

पुलिस की कड़ी निगरानी

मुहम्मदाबाद थाना पुलिस का कहना है कि उमर अंसारी की हिस्ट्रीशीट खोलने के बाद उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी. गाजीपुर के अलावा लखनऊ और मऊ की पुलिस भी उस पर कार्रवाई के लिए सक्रिय है. पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उमर अंसारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

राजनीतिक पृष्ठभूमि के चलते चर्चा में

उमर अंसारी राजनीतिक परिवार से होने के कारण अक्सर चर्चा में रहा है. उसके पिता मुख्तार अंसारी लंबे समय से माफिया और अपराध जगत में कुख्यात नाम रहे हैं. पुलिस को आशंका है कि पारिवारिक दबदबे का इस्तेमाल कर उमर ने भी राजनीतिक और आपराधिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है.

पुलिस की इस कार्रवाई से साफ है कि प्रदेश में अपराधियों पर शिकंजा कसने की रणनीति अब उनके परिजनों तक पहुंच चुकी है.उमर अंसारी की हिस्ट्रीशीट खुलने के बाद कानून-व्यवस्था से जुड़े हलकों में हलचल तेज हो गई है.