Ballia News: बलिया नगर पालिका कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर की तालाबंदी, काम ठप होने का संकट गहराया

बलिया न्यूज/मनोज चतुर्वेदी: उत्तर प्रदेश के बलिया में नगर पालिका परिषद बलिया में सोमवार को बड़ा प्रशासनिक संकट तब खड़ा हो गया जब वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने तालाबंदी कर दी. सुबह से ही कर्मचारी परिसर में इकट्ठा होकर विरोध में बैठ गए और कामकाज पूरी तरह ठप कर दिया. कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कई महीनों से वेतन समय पर जारी नहीं किया जा रहा है. आरोप है कि जानबूझकर सैलरी रोकी जा रही है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

क्या है पूरा मामला ?

विरोध कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि बार-बार मांग करने के बावजूद भी वेतन रिलीज नहीं किया जा रहा है. कई कर्मचारियों ने बताया कि वे परिवार चलाने में असमर्थ हो चुके हैं और घर का खर्च, बच्चों की फीस व अन्य जरूरी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं. कर्मचारियों ने अधिशासी अधिकारी पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि किसी कारणवश वेतन को जानबूझकर रोका जा रहा है और शिकायतों का भी कोई समाधान नहीं किया जा रहा है.कर्मचारियों की नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने नगर पालिका कार्यालय का मुख्य गेट बंद कर दिया और तालाबंदी कर दी. धरने के दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी भी की और कहा कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होता, वे कार्य पर नहीं लौटेंगे।

सफाई कार्य बंद, शहर में बढ़ने का खतरा

तालाबंदी के बाद सबसे पहला असर सफाई व्यवस्था पर देखने को मिला. कर्मचारियों ने सफाई अभियान को रोक दिया है, जिससे पूरे शहर में कूड़ा उठान का काम बंद हो गया है. कर्मचारियों ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है.उन्होंने चेतावनी दी कि अगला कदम शहर की जल आपूर्ति रोकने का होगा, जिससे शहरवासी भारी संकट में आ सकते हैं. इससे नगर पालिका प्रशासन पर दबाव और बढ़ गया है.

अधिकारियों की चुप्पी, समाधान की उम्मीद धूमिल

विरोध प्रदर्शन के कई घंटे बीत जाने के बाद भी अधिशासी अधिकारी या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन रिलीज को लेकर अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है.

