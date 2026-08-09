/प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश! आजमगढ़ में पकड़ा गया मुन्ना भाई, ब्लूटूथ से करना चाह रहा था पेपर लीक

वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी की लिखित परीक्षा आज रविवार को जनपद आजमगढ़ में कड़ी निगरानी के बीच आयोजित की गई. जिले में परीक्षा के लिए बनाए गए 15 केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. कुल 7008 पंजीकृत अभ्यर्थियों में 6178 ने परीक्षा दी, जबकि 830 अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे. वहीं, परीक्षा के दौरान जिले के शिब्ली नेशनल इंटर कॉलेज केंद्र पर चेकिंग के दौरान एक अभ्यर्थी के पास से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिलने से हड़कंप मच गया. जांच के दौरान उसके कान में ब्लूटूथ डिवाइस लगा पाया गया.