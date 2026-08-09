/प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश! आजमगढ़ में पकड़ा गया मुन्ना भाई, ब्लूटूथ से करना चाह रहा था पेपर लीक

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वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी की लिखित परीक्षा आज रविवार को जनपद आजमगढ़ में कड़ी निगरानी के बीच आयोजित की गई. जिले में परीक्षा के लिए बनाए गए 15 केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. कुल 7008 पंजीकृत अभ्यर्थियों में 6178 ने परीक्षा दी, जबकि 830 अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे. वहीं, परीक्षा के दौरान जिले के शिब्ली नेशनल इंटर कॉलेज केंद्र पर चेकिंग के दौरान एक अभ्यर्थी के पास से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिलने से हड़कंप मच गया. जांच के दौरान उसके कान में ब्लूटूथ डिवाइस लगा पाया गया.
शिब्ली नेशनल इंटर कॉलेज की घटना
आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शिब्ली नेशनल इंटर कॉलेज में रविवार को प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी की परीक्षा के दौरान संदिग्ध गतिविधि सामने आने के बाद केंद्र पर मौजूद अधिकारियों ने अभ्यर्थी की गहन तलाशी ली. डिवाइस बरामद होने के बाद उसे पुलिस के हवाले किया गया. पकड़े गए अभ्यर्थी की पहचान आलोक पटेल निवासी वाराणसी के रूप में हुई है. मामले में उसके खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्जकर कार्रवाई की जा रही है.
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलने से हड़कंप
पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परीक्षा के दौरान किस उद्देश्य से इस्तेमाल किया जा रहा था और इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं. हालांकि परीक्षा को निष्पक्ष और नकलविहीन बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों पर अभ्यर्थियों की जांच की गई. जहां पुलिस बल के साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी तैनात रहे. शिब्ली नेशनल इंटर कॉलेज की घटना को छोड़कर जिले के अन्य परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने की जानकारी अधिकारियों ने दी.
वाराणसी का रहने वाला है आरोपी
अपर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी युवक वाराणसी का रहने वाला है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बता दें कि प्रदेश के अन्य जिलों में आयोजित प्राविधिक सहायक की मुख्य परीक्षा में कृषि विज्ञान और कम्प्यूटर के सवालों ने छात्रों को परेशान किया. साथ ही सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर के प्रश्नों ने भी खूब छकाया. राजधानी लखनऊ, आगरा समेत कई अन्य जिलों में परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी सामने नहीं आई. आजमगढ़ में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.
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