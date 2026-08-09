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प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश! आजमगढ़ में पकड़ा गया मुन्ना भाई, ब्लूटूथ से करना चाह रहा था पेपर लीक

Azamgarh News: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से रविवार को लखनऊ, आगरा और आजमगढ़ समेत कई जिलों में प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी की मुख्य परीक्षा आयोजित की गई.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Aug 09, 2026, 10:56 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 10:56 PM IST
प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश! आजमगढ़ में पकड़ा गया मुन्ना भाई, ब्लूटूथ से करना चाह रहा था पेपर लीक
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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