आजमगढ़ किसी का गढ़ नहीं... ओपी राजभर का सपा पर हमला; NDA ने शुरू किया चुनावी अभियान

UP Vidhansabha Chunav 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया है. आजमगढ़ में गुरुवार को यूपी सरकार के मंत्री और सुभासपा नेता ओपी राजभर ने एक जनसभा को संबोधित करते हए सपा पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि आजमगढ़ अब किसी का गढ़ नहीं है.
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वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में आगामी चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने अपने दौरे के दौरान एनडीए गठबंधन की रणनीति को धार देते हुए बड़ा बयान दिया. नेहरू हॉल में आयोजित सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा.
आजमगढ़ किसी का गढ़ नहीं- राजभर
सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया. अपने संबोधन में राजभर ने कहा कि जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है और इसी को लेकर बैठक आयोजित की गई है. उन्होंने साफ कहा कि आजमगढ़ में हर जाति और धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए यह किसी एक दल या समुदाय का गढ़ नहीं हो सकता.
राजभर ने सपा पर बोला हमला
राजभर ने दावा किया कि सम्मेलन के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के 27 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. उन्होंने विपक्षी समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि अब बड़ी संख्या में मुसलमान भी सपा का साथ छोड़कर एनडीए के साथ खड़े हो रहे हैं.
पूर्व की सरकारों पर राजभर का निशाना
उन्होंने आगे कहा कि जनता अब विकास चाहती है और नफरत की राजनीति से ऊब चुकी है. “लोग अब जाति और धर्म नहीं, बल्कि काम और विकास के आधार पर वोट कर रहे हैं,” उन्होंने जोर देकर कहा. दलित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की बात करते हुए उन्होंने पिछली सरकारों पर आजमगढ़ को विकास से वंचित रखने का आरोप लगाया.
9 साल में एक भी दंगा नहीं - राजभर
राजभर ने सपा सरकार के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उस दौरान प्रदेश में दंगे होते थे, जबकि पिछले 9 वर्षों में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा नेताओं ने जमीनों पर अवैध कब्जे किए, जिन्हें हटाने का काम वर्तमान सरकार ने किया है.
राजभर ने देश को बताया जाति प्रधान
अपने भाषण के अंत में राजभर ने देश की सामाजिक स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा, “भारत पहले कृषि प्रधान देश था, लेकिन अब जाति प्रधान बन गया है. यहां मंत्री तक जाति प्रमाण पत्र देखकर बनाए जाते हैं.” उन्होंने जातिविहीन समाज की स्थापना के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही.
राजनीतिक बयानबाजी के बीच आजमगढ़ की यह बैठक आने वाले चुनावों की दिशा और रणनीति तय करने में अहम मानी जा रही है.
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