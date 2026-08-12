/क्लीनिक संचालिका की रॉड से पीटकर हत्या, आरोपी भतीजा गिरफ्तार; चाची को क्लीनिक से लाने, ले जाने की मिली थी जिम्मेदारी

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बलिया/मनोज चतुर्वेदी: बलिया जनपद के नगरा थाना अंतर्गत गड़वार मोड पर स्थित एक क्लिनिक की संचालिका अज्ञात बदमाशों ने रॉड से पीट कर हत्या कर दी. दरअसल नगरा थाना अंतर्गत खारी गाव निवासी 35 वर्षीय कंचन भारती देर शाम जब घर नहीं लौटी तो उनके पति ने कई बार फोन किया. फोन पर बात ना हो पाने के कारण पति जब क्लिनिक पर पहुंचा तो पत्नी का खून से लथपथ शरीर देख घटना की सूचना पुलिस को दी.
मृतका का पति सियाराम बसपा का नेता है जो पिछले जिला पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर 32 से चुनाव भी लड़ चुका है. हालांकि बसपा नेता सियाराम अभी बसपा के किसी भी पद पर नहीं है. बताया जा रहा है कि उसके भतीजे ने ही लोहे की रोड से वार किया था. भतीजा बिट्टू ही कंचन को क्लिनिक ले जाने और घर वापस पहुंचाने का काम करता था. हालांकि घटना के बाद से ही भतीजा बिट्टू फरार हो गया था.
वहीं बलिया के एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि पति सियाराम की तहरीर के आधार पर भतीजे के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर उसकी खोजबीन के लिए तीन टीम लगाई गई थीं. पुलिस टीम ने आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं पूछताछ में भतीजे ने बताया कि बिट्टू कंचन की कुछ गतिविधियों और क्रियाकलाप सेवा से असंतुष्ट था, जिसे लेकर उसके बीच वाद विवाद हो गया और क्लीनिक में रखी एक रोड से उसके ऊपर हमला कर दिया. घटना को अंजाम देने के बाद भतीजा मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया. हालांकि पुलिस ने मैन्युअल इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से उसे गिरफ्तार कर लिया.
उन्नाव में युवक को लाठी डंडों से पीटा
उधर उन्नाव में घर में बुलाकर युवक की बुरी तरह पिटाई का वीडियो सामने आया है. युवक को घर में बुलाकर उसके हाथ-पैर बांध दिये गे और फिर लाठी-डंडों से उसकी पिटाई की गई. वीडियो में एक वर्दीधारी भी दिखाई दे रहा है. खबर पाकर परिजन दौड़ कर मौके पर पहुंचे और युवक के हाथ-पैर खोले. परिजनों ने पुलिस की मौजूदगी में युवक के साथ बर्बरता का आरोप लगाया है. परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. घटना उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है.
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