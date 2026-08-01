कांवड़ियों पर की अभद्र टिप्पणी, मस्जिद से कसी गईं फब्तियां, बस्ती में माहौल बिगाड़ने की कोशिश

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राघवेंद्र सिंह/बस्ती: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र स्थित दक्षिण दरवाजा मस्जिद के समीप कांवड़ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने और धक्का-मुक्की का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. घटना के बाद स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया. इसके बाद मौके पर तनाव की स्थिति बन गई.
प्रयागराज जाते समय कांवड़ियों पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप
पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों से लगभग एक दर्जन कांवड़िये साइकिल से प्रयागराज जल लेने के लिए रवाना हो रहे थे. इस जत्थे में महिला श्रद्धालु भी शामिल थीं. आरोप है कि जैसे ही कांवड़ियों का जत्था दक्षिण दरवाजा मस्जिद के समीप पहुंचा, वहां पहले से मौजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने कांवड़ियों और महिला श्रद्धालुओं पर अभद्र टिप्पणियां कीं, जब कांवड़ियों ने इस व्यवहार का कड़ा विरोध किया, तो असामाजिक तत्वों ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए धक्का-मुक्की की और मारपीट पर उतारू हो गए.
कांवड़ियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया
घटना के तुरंत बाद कांवड़ियों ने मौके पर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं के साथ तत्काल दक्षिण दरवाजा पहुंचे. उन्होंने उग्र हो रहे कांवड़ियों को सुरक्षा का आश्वासन देकर शांत कराया और उन्हें गंतव्य के लिए रवाना किया. विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांवड़ यात्रा के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश की गई.
सौहार्द बिगाड़ने की साजिश का आरोप
हिंदूवादी नेता अखिलेश सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में आस्था का महापर्व कांवड़ मेला चल रहा है. बस्ती में भी हर घर और गली से लोग कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं. दक्षिण दरवाजा के पास जिस प्रकार जिहादी मानसिकता के लोगों ने कांवड़ियों और महिलाओं पर टिप्पणी की, वह बेहद चिंताजनक है. यह क्षेत्र का सौहार्द बिगाड़ने की साजिश है. योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसी अराजकता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. वहीं, बस्ती पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक नाबालिग को हिरासत में ले लिया है.
कांवड़ यात्रा मार्ग पर निगरानी
बस्ती पुलिस के उच्च अधिकारियों का कहना है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर निगरानी बढ़ा दी गई है. पुलिस जवानों की तैनाती भी कर दी गई है. हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. कहीं भी माहौल बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा. अगर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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