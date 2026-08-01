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कांवड़ियों पर की अभद्र टिप्पणी, मस्जिद से कसी गईं फब्तियां, बस्ती में माहौल बिगाड़ने की कोशिश

Basti News: प्रयागराज जल ले जा रहे कांवड़ियों का आरोप है कि मस्जिद से अभद्र टिप्पणी की गई. विरोध करने पर धक्का-मुक्की और मारपीट भी की गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 01, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:47 PM IST
कांवड़ियों पर की अभद्र टिप्पणी, मस्जिद से कसी गईं फब्तियां, बस्ती में माहौल बिगाड़ने की कोशिश

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