कांवड़ियों पर की अभद्र टिप्पणी, मस्जिद से कसी गईं फब्तियां, बस्ती में माहौल बिगाड़ने की कोशिश

सौहार्द बिगाड़ने की साजिश का आरोप

हिंदूवादी नेता अखिलेश सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में आस्था का महापर्व कांवड़ मेला चल रहा है. बस्ती में भी हर घर और गली से लोग कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं. दक्षिण दरवाजा के पास जिस प्रकार जिहादी मानसिकता के लोगों ने कांवड़ियों और महिलाओं पर टिप्पणी की, वह बेहद चिंताजनक है. यह क्षेत्र का सौहार्द बिगाड़ने की साजिश है. योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसी अराजकता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. वहीं, बस्ती पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक नाबालिग को हिरासत में ले लिया है.