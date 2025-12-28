Advertisement
Zee UP-Uttarakhandआजमगढ़

गठबंधन नहीं! अकेले लड़ेंगे पंचायत चुनाव...न्यू ईयर से पहले यूगी सरकार के मंत्री का बड़ा ऐलान

Om Prakash Rajbhar: ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस बार यूपी में सभी पार्टियों ने अलग-अलग चुनाव लड़ने का मन बनाया है. इसकी वजह बताते हुए कहा कि सिंबल का चुनाव नहीं है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 28, 2025, 04:59 PM IST
OM Prakash Rajbhar
OM Prakash Rajbhar

मनोज चतुर्वेदी/बलिया: यूपी में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव को लेकर सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा ऐलान कर दिया है. सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पंचायत चुनाव की तैयारी हो रही है और समय पर ही पंचायत चुनाव होगा. मतपत्र की छपाई हो रही है. 30 दिसंबर तक वोटर लिस्ट में आपत्ति मांगी गई है. ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी पंचायत चुनाव अकेली लड़ेगी. 

सिंबल का चुनाव नहीं
ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस बार यूपी में सभी पार्टियों ने अलग-अलग चुनाव लड़ने का मन बनाया है. इसकी वजह बताते हुए कहा कि सिंबल का चुनाव नहीं है, इसलिए लोग अपने अपने मन से चुनाव लड़ते हैं. उन्होंने कहा कि सुभासपा चुनाव के लिए हमेशा तैयार है. ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा आरएसएस को लेकर दिए गए बयान का समर्थन करते हुए कहा कि आरएसएस धरातल पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के लोग दिल्ली में बैठकर काम कर रहे हैं. 

'कांग्रेस का पतन हो रहा है'
ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यही वजह है कि कांग्रेस का पतन हो रहा है. आरएसएस और भाजपा और गठबंधन के सभी साथी धरातल पर काम करते हुए संगठन का विस्तार कर रहे हैं और सरकार की उपलब्धियां को जन-जन तक पहुंचाते हैं. बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की घटनाओं पर कहा कि बांग्लादेश में कोई तनाव नहीं है, छिटपुट घटनाएं हो रही हैं. पूरा विश्व शांति चाह रहा है. वहीं, यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ब्राह्मण विधायक भी बैठक कर सकते हैं. स्वाभाविक है कि कोई भी कार्यक्रम होता है तो लोग अपने जातियों को पहले बुलाते हैं. 

विपक्ष पर साधा निशाना 
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पं​कज चौधरी द्वारा ब्राह्मण विधायकों को दी गई चेतावनी को लेकर कहा कि उनका मानना है कि पार्टी के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, अगर ऐसी कोई बैठक करनी है तो प्रदेश अध्यक्ष या संगठन मंत्री के संज्ञान में लाकर करें. SIR को लेकर कहा कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वह लोगों का नाम जुड़वाएं. विपक्ष दो मुहे सांप की तरह बोलता है. सड़क पर कह रहे हैं कि नाम कट रहा है और बूथ पर नाम जोड़वाने मे लगे हैं. 

सपा अध्यक्ष पर तीखा हमला 
एक दिन पहले सुभासपा अध्यक्ष ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला था. ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि सहारनपुर में कत्लेआम हो रहा था. इसके बाद भी अखिलेश यादव सैफई में बैठकर नाच देख रहे थे. अखिलेश यादव की सरकार में अपराधी छुट्टा घूम रहे थे. अब तक जो लोग लूट रहे थे, वे परेशान हैं. जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने क्या किया?.

Om Prakash Rajbhar

