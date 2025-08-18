Azamgarh News: सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सोमवार को आजमगढ़ पहुंचे. एक कार्यक्रम के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला. साथ ही राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया.
वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री व सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर हमला बोला है. ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि चुनाव आयोग का विरोध करने वालों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. इतना ही नहीं ओम प्रकाश राजभर ने सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल को लेकर कहा कि उनके पति की जिसने हत्या कराई, समाजवादी पार्टी ने उसे विधायक बनाया. समाजवादी पार्टी को सच सुनने की आदत नहीं है. आज पूजा पाल को इंसाफ मिल गया है.
आजमगढ़ पहुंचे योगी के मंत्री ओपी राजभर
आजमगढ़ पहुंचे मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने 22 साल से चल रहे राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना अभियान के तहत बच्चों के अभिभावकों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम तथा पार्टी के संगठन में हो रही कमियों की समीक्षा की. इस दौरान मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो बच्चे पढ़ तो रहे हैं, उनके अभिभावकों को यह पता नहीं कि वह अपने बच्चों को क्या बनना चाहते हैं. इसके लिए इस बैठक के माध्यम से रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा अभिभावकों को यह जानकारियां प्रदान की जाती है कि अगर उनका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर तो किस विषय की पढ़ाई करनी चाहिए?.
राहुल-अखिलेश पर साधा निशाना
ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि सबसे पहले तो राहुल गांधी को कर्नाटक से इस्तीफा दे देना चाहिए जो भी प्रत्याशी उनके जीते हैं उनको भी इस्तीफा दे देनी चाहिए. यह लोग साबित तो करें कि हम चुनाव आयोग की गलती से जीत गए हैं. उन्होंने सपा पर हमलावर होकर कहा सपा को सच सुनने की आदत नहीं है जिसने पूजा पाल के पति को मरवाया सपा ने उसे विधायक बनाया. अखिलेश यादव पिछड़ों के पक्ष में कभी नहीं बोलते. रोहणी आयोग, सामाजिक न्याय समिति पर कभी नहीं बोलते. अखिलेश को पिछड़ों से केवल वोट चाहिए.
मदरसा बोर्ड में पढ़ाए जाएंगे सभी विषय
ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मदरसा बोर्ड में सभी विषयों को पढ़ाया जाएगा. शिक्षकों की नियुक्ति आयोग द्वारा की जाएगी. योगी सरकार 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय खोलकर सभी गरीबों के बच्चों को समान शिक्षा देने का कार्य कर रही है. सपा झूठ मूठ का भम्र लोगों में फैला रही है.
