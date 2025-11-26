खोंखी आवे सवेरे....घोसी में उपचुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान

प्रकाश पाण्डेय/मऊ: कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर व सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बिहार चुनाव को लेकर बड़ा दावा सामने आया है. सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने घोसी उपचुनाव और बिहार चुनाव में अपनी ​पार्टी को मिली असफलता को लेकर बड़ी बात कही है.

ओम प्रकाश राजभर का बयान

दरअसल, ओम प्रकाश राजभर मऊ में एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने घोसी उपचुनाव और बिहार चुनाव को लेकर अपनी बात रखी. पत्रकारों ने मंत्री राजभर से बिहार चुनाव में उनकी पार्टी को मिली 'असफलता' पर सवाल किया. जवाब में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी को असफलता नहीं मिली.

बड़ी उपलब्धि बताया

उन्होंने बताया कि पहली बार 54 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए और जहां पर्चे खारिज हुए, वहां निर्दलीयों को समर्थन दिया गया. इस चुनाव में सुभासपा पार्टी को कुल 2 लाख 42 हजार वोट मिले, जिसे उन्होंने बड़ी उपलब्धि बताया. वहीं, घोसी विधानसभा के विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद अब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले तीसरी बार उपचुनाव होने की संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

घोसी उपचुनाव को लेकर क्या कहा?

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर से इस संभावित उपचुनाव की रणनीति के बारे में पूछा गया. इस पर उन्होंने एक ग्रामीण कहावत का इस्तेमाल करते हुए कहा, "खोंखी आवे सवेरे...., सं..झे...मुंह बावे" (खांसी सुबह आए और जम्हाई शाम को). उन्होंने इस कहावत के साथ आगे कोई टिप्पणी नहीं की.

सुधाकर सिंह का स्थान रिक्त

बता दें कि यूपी विधानसभा ने दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह का स्थान रिक्त करने का आदेश जारी कर दिया है. पिछले दिनों घोसी से ​विधायक सुधाकर सिंह का दिल्ली से लौटने के बाद वाराणसी एयरपोर्ट पर ​तबीयत बिगड़ गई थी. उन्हें वाराणसी के अस्पताल में दिखाया गया, जिसके बाद उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया था. वहां विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया था. ऐसे में घोषी सीट पर उपचुनाव हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें : Constitution Day 2025: हर नागरिक को समान अधिकार...संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कही ये बात

यह भी पढ़ें : लखनऊ में फिर गरजेगा 'बाबा का बुलडोजर', बहुखंडी मंत्री आवास के पास हटेगा अवैध कब्जा, इस दिन LDA की होगी बड़ी कार्रवाई