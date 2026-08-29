गाजीपुर में OP राजभर ने बांटे 191 जॉइनिंग लेटर, बोले- 'योगी राज में बिना पैसे मिली नौकरी

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गाजीपुर न्यूज/आलोक त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के राइफल क्लब स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में एक भव्य संयुक्त नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. मिशन रोजगार के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 191 युवाओं और महिलाओं को उनके सपनों की नई मंजिल मिली. मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर, राज्यसभा सांसद डॉ. संगीता बलवंत, जखनिया विधायक बेदी राम, नगरपालिका परिषद अध्यक्ष सरिता अग्रवाल और जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया.
191 परिवारों के चेहरों पर झलकी खुशी
इस आयोजन के दौरान अलग-अलग विभागों के कुल 191 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए. इसमें पंचायती राज विभाग के 109 पंचायत सहायक, महिला कल्याण विभाग के सखी वन स्टॉप सेंटर की 10 महिलाएं और सेवायोजन विभाग के जरिए रोजगार पाने वाले 72 युवा शामिल रहे. जिले की 1238 ग्राम पंचायतों में से अब तक 1206 पंचायत सहायकों की पारदर्शी चयन प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, जबकि शेष 32 पंचायतों में भर्ती का काम तेजी से जारी है। हाथों में नियुक्ति पत्र आते ही अभ्यर्थियों और उनके परिजनों के चेहरों पर खुशी और आत्मविश्वास साफ नजर आया.
पारदर्शी भर्ती और 9 लाख नौकरियों का दावा
मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश सरकार की रोजगार नीति की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में युवाओं को बिना किसी भेदभाव और रिश्वत के योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं. उन्होंने दावा किया कि बीते नौ वर्षों के कार्यकाल में राज्य सरकार ने 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं. उन्होंने बताया कि यह नियुक्ति पत्र वितरण केवल गाजीपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के हर जिले में ऐसे कार्यक्रम चलाकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है.
बस सफर और विपक्ष पर करारा हमला
मंत्री राजभर ने अपने हालिया बस सफर पर उठ रहे सवालों का खुलकर जवाब दिया. उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए चलाई जा रही निःशुल्क परिवहन सेवा की जमीनी हकीकत जांचने के लिए उन्होंने खुद आम यात्री की तरह बस में यात्रा की. बस में सीटें पूरी होने के कारण उन्होंने खड़े होकर सफर किया और महिलाओं से सीधे बात करके योजना का फीडबैक लिया. इसके साथ ही उन्होंने मौलाना साजिद रशीदी के इस्लामिक कानून वाले बयान को खारिज करते हुए साफ किया कि देश केवल संविधान से चलेगा. जिन्हें अलग कानून चाहिए, वे पाकिस्तान जा सकते हैं। अंत में उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रदेश की सभी 403 सीटों पर पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगा.
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