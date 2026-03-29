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UP में ऑपरेशन ‘लंगड़ा’ का असर; कई जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक के बाद एक गिरफ्तारियां

Azamgarh News: आजमगढ़ और झांसी जिलों में पुलिस ने ‘ऑपरेशन लंगड़ा’ के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई मुठभेड़ों में वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है. आजमगढ़ जिले के तरवां, गंभीरपुर और शहर कोतवाली क्षेत्रों में हुई तीन अलग-अलग मुठभेड़ों में पुलिस ने 3 शातिर अभियुक्तों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया, जबकि कुल 4 अपराधियों को पकड़ा गया

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 29, 2026, 10:59 AM IST
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UP में ऑपरेशन ‘लंगड़ा’ का असर; कई जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक के बाद एक गिरफ्तारियां

 

Vedendra/Abdul/Operation Lagda: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और झांसी जिलों में पुलिस ने ‘ऑपरेशन लंगड़ा’ के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई मुठभेड़ों में वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है. आजमगढ़ जिले के तरवां, गंभीरपुर और शहर कोतवाली क्षेत्रों में हुई तीन अलग-अलग मुठभेड़ों में पुलिस ने 3 शातिर अभियुक्तों को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया, जबकि कुल 4 अपराधियों को पकड़ा गया. इस दौरान दो आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए.

जानिए पूरी बात ? 
दरअसल, तरवां थाना क्षेत्र में पुलिस ने पूर्व रंजिश में टेंपो चालक पर जानलेवा हमला करने वाले रमेश यादव उर्फ अनार यादव को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया. पुलिस चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह भागने लगा. पीछा करने पर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी. उसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद हुई. आरोपी ने हत्या के प्रयास की बात कबूल की.

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दूसरी मुठभेड़ गंभीरपुर थाना क्षेत्र में हुई, जहां प्रतिबंधित मांस तस्करी में वांछित शादाब अहमद को पुलिस ने घेराबंदी के दौरान गिरफ्तार किया. उसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में उसके बाएं पैर में गोली लगी. इससे पहले पुलिस ने उसके साथी सरफराज को 65 किलो प्रतिबंधित मांस के साथ पकड़ा था. गिरोह के सदस्य मिलकर अवैध पशु वध और मांस तस्करी का धंधा करते थे.

तीसरी मुठभेड़ शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहती घाट पर हुई, जहां लूट के आरोपी धर्मेंद्र सिंह उर्फ अभिषेक को गिरफ्तार किया गया. उसने अपने साथियों के साथ मिलकर बैग, लैपटॉप और मोबाइल लूटे थे.  मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी, जबकि उसके दो साथी फरार हो गए. मौके से अवैध हथियार और चोरी का सामान बरामद हुआ.

झांसी का हाल जानें 
वहीं झांसी में भी पुलिस और बदमाश नदीम के बीच मुठभेड़ हुई. नदीम पहले पुलिस कस्टडी से फरार हो चुका था. चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर वह भागने लगा और फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया. उसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस, नकदी और बाइक बरामद हुई.पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.

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