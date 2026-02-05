Advertisement
NEXT TRADE फर्जी ऐप से 1 करोड़ की साइबर ठगी का भंडाफोड़! बैंककर्मी सहित दो अन्तर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार

Azamgarh News: आजमगढ़ में फर्जी ट्रेडिंग ऐप NEXT TRADE के माध्यम से की जा रही संगठित साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है. इस गिरोह द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के निवेशकों को झांसे में लेकर करीब एक करोड़ रुपये की ठगी किए जाने का खुलासा हुआ है

 

Feb 05, 2026
आजमगढ़ न्यूज/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने फर्जी ट्रेडिंग ऐप NEXT TRADE के माध्यम से की जा रही संगठित साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है. इस गिरोह द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के निवेशकों को झांसे में लेकर करीब एक करोड़ रुपये की ठगी किए जाने का खुलासा हुआ है. मामले में एक बैंककर्मी की संलिप्तता भी सामने आई है. पुलिस ने मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर से जुड़े दो अन्तर्राज्यीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है.

जानें पूरा मामला ?
बताया जा रहा हैं कि शहर कोतवाली क्षेत्र के बदरका मोहल्ला निवासी अशोक कुमार अग्रवाल ने साइबर क्राइम थाने में दर्ज शिकायत में बताया कि उन्होंने फेसबुक पर NEXT TRADE नामक ट्रेडिंग ऐप का विज्ञापन देखा. दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर आरोपियों ने अधिक मुनाफे का लालच देकर फर्जी ऐप डाउनलोड कराया और निवेश के लिए प्रेरित किया. पीड़ित ने अलग-अलग किश्तों में कुल 8,99,000 रुपये निवेश किए। शुरुआत में ऐप पर लाभ दिखाया गया, लेकिन जब राशि निकालने का प्रयास किया गया तो उनकी आईडी ब्लॉक कर दी गई.

जानें कैसे चलता था नेटवर्क ?
पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य कर रहे थे. निवेशकों से प्राप्त धनराशि म्यूल बैंक खातों में ट्रांसफर कराई जाती थी. जांच में यह भी सामने आया कि कुछ बैंककर्मी पहले से हस्ताक्षरित ब्लैंक चेक उपलब्ध कराते थे, जिससे खाते में पैसा आते ही तत्काल निकासी कर ली जाती थी. ठगी के लिए फर्जी सिम कार्ड और अलग-अलग मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जाता था.

जानें कौन कौन हुए गिरफ्तार ?
खबर के मुताबिक,गिरफ्तार आरोपियों में इन्द्रजीत डे ( स्थायी निवासी ईस्ट दिल्ली, वर्तमान पता उज्जैन) और अंकेश धाकड़  (स्थायी निवासी शिवपुरी, वर्तमान पता इंदौर) शामिल हैं. अंकेश धाकड़ पहले कोटक महिंद्रा बैंक, इंदौर में कार्यरत रह चुका है. पुलिस ने इनके कब्जे से 3 मोबाइल फोन, 3 एटीएम कार्ड, 2 चेकबुक, बैंक आईडी, जियो सिम कार्ड और 870 रुपये नकद बरामद किए हैं.

कानूनी कार्रवाई और आगे की जांच
इस मामले में साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ में मुकदमा संख्या 29/2025 धारा 318(4), 319(2) बीएनएस एवं 66D आईटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है. विवेचना के दौरान धारा 111(1) बीएनएस की बढ़ोत्तरी भी की गई है। फिलहाल बैंककर्मी सहित चार अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है.

