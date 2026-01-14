Advertisement
चाइनीज मांझे से फिजियोथेरेपिस्ट की मौत, जौनपुर में युवा डॉक्टर की गर्दन कटी

Jaunpur News: चीइनीज मांझा एक बार फिर से मौत का फंदा बन गया. जौनपुर में जिला अस्पताल जा रहे डॉक्टर के गर्दन में चाइनीज मांझा फंस गया. इससे उनकी मौत हो गई. 

Jan 14, 2026
अजीत सिंह/जौनपुर: यूपी के जौनपुर में दर्दनाक हादसा हो गया. लाइन बाजार थाना क्षेत्र के पचहटिया–आजमगढ़ राजमार्ग पर बाइक से जा रहे फिजियोथेरेपिस्ट के गर्दन में चाइनीज मांझा फंस गया. फिजियोथेरेपिस्ट लहूलुहान सड़क पर गिर गई. राहगीरों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. 

चाइनीज मांझा गर्दन में फंसा
डॉ. समीर हाशमी केराकत बाजार में अपनी क्लीनिक चलाते थे. वह फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में प्रैक्टिस कर रहे थे. डॉ. समीर हाशमी बुधवार को बाइक से जिला अस्पताल किसी से मिलने जा रहे थे. जैसे ही वह पचहटिया–आजमगढ़ राजमार्ग पर पहुंचे, अचानक चाइनीज मांझा उनकी गर्दन में फंस गया. वह बाइक से सड़क पर गिर गए. लहूलुहान देखकर राहगीरों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया, ​जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. 

चार माइयों में सबसे छोटे थे समीर 
मृतक डॉ. समीर हाशमी के पिता मुकीम हाशमी ने बताया कि सूचना मिलते ही बेटे जावेद के साथ अस्पताल पहुंचा. मुकीम हाशमी ने बताया कि बेटा समीर घर से कहकर निकले थे कि जिला अस्पताल में किसी से मिलने जा रहे हैं. क्या पता था कि रास्ते में मौत उनका इंतजार कर रही होगी. बताया कि चार भाइयों में सबसे छोटे समीर घर का सहारा थे. पिता मुकीम बाजा बजाने का काम करते हैं. 

जिला अस्पताल में भी ट्रेनिंग कर चुके थे डॉ. समीर 
समीर फिजियोथेरेपिस्ट होने के साथ-साथ कुछ समय जिला अस्पताल में ट्रेनिंग के दौरान भी अपनी सेवाएं दे चुके थे. इसके अलावा वे केराकत तहसील क्षेत्र में अपना क्लीनिक भी चलाते थे. हादसे के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना प्रसाद तिराहा के पास हुई, जहां अक्सर चाइनीज मांझे के खतरे की शिकायतें की जाती रही हैं. 

सामाजिक संगठनों ने चाइनीज मांझे पर रोक लगाने की मांग की 
जिले के सामाजिक संगठनों ने चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग दोहराते हुए प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. घटना की जानकारी देते हुए सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता ने बताया कि चाइनीज मांझा की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हुई है. जिसे संज्ञान में लेते हुए चाइनीज मांझा के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा और चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

कठोर फैसला ले सरकार 
बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में चाइनीज मांझे को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर अब चाइना धागे की वजह से किसी की जान गई, तो इसे हादसा नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या माना जाएगा. यानी सीधे जेल जाना होगा. जौनपुर के लोगों ने इसी तरह का कठोर फैसले की मांग की है. 

