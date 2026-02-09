केमिकल का जहर घोलकर बेच रहे थे ‘MILK’! आजमगढ़ में 200 लीटर नकली दूध के साथ बड़ा रैकेट बेनकाब

Azamgarh Artificial Milk News/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने केमिकल युक्त कृत्रिम दूध बनाने के बड़े रैकेट का खुलासा किया है. डेयरी सप्लाई से पहले असली दूध निकालकर मिलाया जाता नकली दूध के मामले में कार्रवाई के दौरान 200 लीटर कृत्रिम दूध, भारी मात्रा में अपमिश्रक पदार्थ और खतरनाक केमिकल बरामद करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है.

जबकि उसका सहयोगी मकान मालिक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है. पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, जहां इसे जनस्वास्थ्य के लिए एक बड़ी कार्रवाई बताई गई.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना देवगांव कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार, जिले के लालगंज क्षेत्र में भ्रमणशील रही उसी दौरान काशी डेयरी, मिर्जाआदमपुर के प्रबंधक द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम सोफीपुर में दूध सप्लायर संतोष कुमार अपने मकान मालिक प्रमोद राय के साथ मिलकर केमिकल मिलाकर कृत्रिम दूध तैयार कर रहा है.

सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से दबिश दी. जहां मौके से अभियुक्त संतोष कुमार निवासी गोविन्दीगढ़ी, थाना सतरौली, जनपद एटा को गिरफ्तार किया, जबकि मकान मालिक प्रमोद राय मौके से फरार हो गया.

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि लालच में आकर वह टैंकर से असली दूध निकाल लेता था और उसमें केमिकलयुक्त कृत्रिम दूध मिलाकर डेयरी में सप्लाई करता था. निकाले गए असली दूध को प्रमोद राय स्वयं का बताकर डेयरी में बेच देता था.

मौके से पुलिस ने करीब 200 लीटर कृत्रिम दूध, 100 लीटर अपमिश्रक मिश्रण, 40 लीटर केमिकलयुक्त रिफाइंड तेल, 45 किलो यूरिया, मेथनॉल, एथनॉल, सोडियम हाइड्रॉक्साइड सहित कई खतरनाक रसायन 35 टिन में, 3 बड़े ड्रम, कई प्लास्टिक कंटेनर, पाइप तथा दूध निकालने का हैंड पंप बरामद किया गया है.

इस संबंध में देवगांव कोतवाली में मुकदमा सं. 54/2026 धारा 274, 275, 318 (1) बीएनएस के तहत पंजीकृत किया गया है. जहां अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही वहीं फरार अभियुक्त की तलाश की जा रही है.

