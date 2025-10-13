आजमगढ़ में धर्म परिवर्तन गिरोह का भंडाफोड़, भूत-प्रेत और धन का प्रलोभन देकर गरीबों को बना रहे थे निशाना, पुलिस ने 6 आरोपियों को दबोचा

Azamgarh News/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में सत्संग के नाम पर महिलाओं और बच्चों को इकट्ठा कर अंधविश्वास और भूत-प्रेत के नाम पर प्रार्थना सभा आयोजित कर ईसाई बनाने के लिए धन का प्रलोभन देने का मामला सामने आया है.यह घटना उस समय उजागर हुई जब महरुपुर निवासी अंशुल ने पुलिस और हिंदू संगठनों को सूचना दी.

कहां की है ये घटना?

ये घटना महराजगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सिहवारा की बताई जा रही है. बता दें कि शिकायतकर्ता अंशुल ने बताया कि जब वह सत्संग की सूचना पर मौके पर पहुँचा तो देखा कि गांव के सूर्यभान शर्मा, उनकी पत्नी निर्मला शर्मा, अमन, अंकित, रामप्यारे गौड़, सुनीता और कुछ अन्य लोग घर में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों को इकट्ठा कर अंधविश्वास और भूत-प्रेत के नाम पर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे. उन्होंने विरोध किया तो आरोपियों ने उन्हें धमकी दी और पैसे का प्रलोभन देकर शांत करने की कोशिश की.

इस पर अंशुल ने हिंदू संगठनों और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर पुलिस और विहिप के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे. पुलिस ने जांच के दौरान आधा दर्जन बाइबल और झाड़-फूंक का पानी बरामद किया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने शिकायतकर्ता की तहरीर पर सूर्यभान शर्मा, निर्मला शर्मा, अमन शर्मा, अंकित शर्मा, रामप्यारे गौड़ और सुनीता के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3 व 5(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया. इसमें से 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि 3 की तलाश जारी है.

और पढे़ं: वाराणसी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, होटल में चल रहा था गंदा खेल

