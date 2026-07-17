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आजमगढ़ में चेन स्नेचिंग गैंग का सरगना गिरफ्तार, 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज

Azamgarh News: आजमगढ़ पुलिस ने महिलाओं के गले से चेन स्नेचिंग और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के सरगना विशाल उर्फ बाबू बीडी को गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किया है. आरोपी के खिलाफ आजमगढ़ और वाराणसी में चोरी, लूट, चेन स्नेचिंग और गैंगस्टर एक्ट समेत 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 17, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 05:25 PM IST
आजमगढ़ में चेन स्नेचिंग गैंग का सरगना गिरफ्तार, 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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