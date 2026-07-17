आजमगढ़ में चेन स्नेचिंग गैंग का सरगना गिरफ्तार, 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज

पुलिस के मुताबिक 8 नवंबर 2025 को शहर कोतवाली क्षेत्र में बाजार से घर लौट रही एक महिला के गले से बाइक सवार दो बदमाशों ने सोने की चेन छीन ली, इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था. विवेचना के दौरान विशाल उर्फ बाबू बीडी और उसके साथी पिंटू हरिजन उर्फ अशोक का नाम सामने आया. वहीं जांच में पता चला कि दोनों एक संगठित गिरोह बनाकर महिलाओं के गले से चेन स्नेचिंग, चोरी और अन्य संपत्ति संबंधी अपराधों को अंजाम देकर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करते थे.