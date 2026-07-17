आजमगढ़ में चेन स्नेचिंग गैंग का सरगना गिरफ्तार, 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज

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Azamgarh/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: जनपद आजमगढ़ में महिलाओं के गले से चेन स्नेचिंग और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के खिलाफ जिले की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंग के सरगना को गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आजमगढ़ और वाराणसी में चेन स्नेचिंग, चोरी, लूट, अवैध शस्त्र रखने और गैंगस्टर एक्ट समेत कुल 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.
पुलिस के अनुसार आजमगढ़ जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में संगठित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित विशाल उर्फ बाबू बीडी निवासी पुराना कांशीराम आवास, थाना शिवपुर, जनपद वाराणसी को आज शुक्रवार दोपहर में ठंडी सड़क बंधा रोड स्थित प्राइवेट बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया.
पुलिस के मुताबिक 8 नवंबर 2025 को शहर कोतवाली क्षेत्र में बाजार से घर लौट रही एक महिला के गले से बाइक सवार दो बदमाशों ने सोने की चेन छीन ली, इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था. विवेचना के दौरान विशाल उर्फ बाबू बीडी और उसके साथी पिंटू हरिजन उर्फ अशोक का नाम सामने आया. वहीं जांच में पता चला कि दोनों एक संगठित गिरोह बनाकर महिलाओं के गले से चेन स्नेचिंग, चोरी और अन्य संपत्ति संबंधी अपराधों को अंजाम देकर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करते थे.
उनकी लगातार आपराधिक गतिविधियों से लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ था. पुलिस ने गिरोह के खिलाफ गैंग चार्ट तैयार कर जिलाधिकारी को अनुमोदन के लिए भेजा, जहां 16 जुलाई 2026 को गैंग चार्ट स्वीकृत होने के बाद शहर कोतवाली में मुकदमा सं. 381/2026, धारा 2(ख)(1), 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया.