मेरी हत्या करना चाहते थे… मीडिएशन सेंटर में अधिवक्ता पर हमला, नजारा देख हक्के-बक्के रह गए लोग!

Azamgarh News/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में दीवानी न्यायालय के परिसर में मीडिएशन सेंटर के पास अपने मुवक्किल के साथ एक अधिवक्ता पर वादी के विपक्षीगण द्वारा जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है. अधिवक्ता के शिकायत पर शहर कोतवाली पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. पुलिस द्वारा कार्रवाई के क्रम में नामजद दो आरोपियों को मुखबीर की सूचना पर जिले के चर्च चौराहे से हिरासत में लिया गया.

हत्या का प्रयास

पुलिस के अनुसार, आजमगढ़ जिले में दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता संजय कुमार मिश्र द्वारा शहर कोतवाली में शिकायत किया कि जब वह मीडिएशन सेंटर, दीवानी न्यायालय के परिसर में अपने मुवक्किल के साथ उपस्थित थे. आरोप लगाया कि वहां वादी के विपक्षीगण अशोक कुमार व अखिल कुमार द्वारा गाली-गलौज करते मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया. गला दबाकर हत्या का प्रयास, लात-घूंसों से मारपीट एवं सोने की चेन गायब की गई. जहां कुछ अधिवक्ताओं द्वारा बीच-बचाव कर किसी तरह मेरी जान बचाई गयी.

सीओ का बयान

इस संबंध में पीड़ित अधिवक्ता द्वारा लिखित शिकायत पर शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 495/25 धारा 115(2), 352, 109(1), 303(2) बीएनएस के तहत पंजीकृत किया. सीओ सिटी ने बताया कि दो आरोपी अशोक कुमार तथा अखिल कुमार निवासीगण ग्राम हीरापट्टी, थाना कोतवाली को पुलिस ने चर्च चौराहे से गिरफ्तार किया गया, जहां दोनों आरोपियों का न्यायालय में चालान किया गया. ये मामला पति और पत्नि के बीच विवाद देखने को मिला.

