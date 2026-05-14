आजमगढ़ में तीन सगे भाइयों का पासपोर्ट खेल उजागर, नाम-पता बदलकर बनवा लिए नए पासपोर्ट, पुलिस जांच में खुलासा

Azamgarh News: आजमगढ़ जनपद से फर्जी दस्तावेजों के जरिए दोबारा पासपोर्ट बनवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां पर तीन सगे भाइयों पर पुराने पासपोर्ट की जानकारी छुपाकर नाम और पते में बदलाव करते हुए नए पासपोर्ट हासिल करने का आरोप लगा है. मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है.
Trending Photos
Azamgarh/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के रौनापार थाना क्षेत्र में फर्जी दस्तावेजों के जरिए दोबारा पासपोर्ट बनवाने का मामला सामने आया है. जहां ग्राम गांगेपुर निवासी तीन सगे भाइयों पर नाम, पता और पुराने पासपोर्ट की जानकारी छुपाकर नए पासपोर्ट हासिल करने का आरोप लगा है. मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
इस मामले में उपनिरीक्षक अनुराग कुमार पाण्डेय ने थानाध्यक्ष रौनापार को तहरीर देकर बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिसी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय लखनऊ से प्राप्त पत्र के आधार पर ग्राम गांगेपुर पोस्ट मठिया थाना रौनापार निवासी अमरजीत यादव, चन्द्रजीत यादव और शिवानन्द यादव के पासपोर्ट संबंधी दस्तावेजों की जब जांच की गई. तो जांच में सामने आया कि तीनों आरोपियों ने पहले से जारी पासपोर्ट की जानकारी छुपाते हुए नाम और पते में आंशिक परिवर्तन कर फ्रेश कैटेगरी में दोबारा पासपोर्ट बनवा लिया.
पुलिस के अनुसार चन्द्रजीत यादव ने वर्ष 2014 में पासपोर्ट बनवाने के बाद वर्ष 2018 में इन्द्रजीत नाम से नया पासपोर्ट जारी कराया. वहीं अमरजीत यादव ने भी पहले बने पासपोर्ट के बाद नाम व पता बदलकर वर्ष 2023 में दूसरा पासपोर्ट बनवा लिया. इसी तरह शिवानन्द यादव ने आनन्द यादव नाम से नया पासपोर्ट प्राप्त किया.
उपनिरीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया है कि तीनों भाइयों द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर व्यक्तिगत विवरण में बदलाव करते हुए नए पासपोर्ट बनवाना प्रथम दृष्टया विधि विरुद्ध पाया गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए रौनापार थाने की पुलिस ने संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है. एसपी ग्रामीण ने बताया कि तीनों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई है, जल्द गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जायेगी.
और पढ़ें: आजमगढ़ में प्रधानों का हंगामा, ADO पंचायत कार्यालय में की तालाबंदी, मुकदमे की तैयारी
उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!