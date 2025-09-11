Azamgarh News: पत्नी से फोन पर विवाद... फिर समाज कल्याण अधिकारी ने उठाया खौफनाक कदम, गांव में मचा हड़कंप
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2917953
Zee UP-Uttarakhandआजमगढ़

Azamgarh News: पत्नी से फोन पर विवाद... फिर समाज कल्याण अधिकारी ने उठाया खौफनाक कदम, गांव में मचा हड़कंप

Azamgarh News:आजमगढ़ में तैनात प्रतापगढ़ के रहने वाले जिला समाज कल्याण अधिकारी आशीष सिंह ने पत्नी से फोन पर विवाद के बाद घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. छुट्टी पर आए अधिकारी की मौत से परिवार व गांव में मातम छा गया.

 

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 11, 2025, 03:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Azamgarh News: पत्नी से फोन पर विवाद... फिर समाज कल्याण अधिकारी ने उठाया खौफनाक कदम, गांव में मचा हड़कंप

Azamgarh/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: जनपद प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित पूरे केशवराय गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई. यहाँ आज़मगढ़ जिले में तैनात जिला समाज कल्याण अधिकारी आशीष सिंह ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना से परिवार और गांव में कोहराम मच गया है.

पत्नी से फोन पर हुआ विवाद
मिली जानकारी के अनुसार, आशीष सिंह की पत्नी क्षमता इस समय सुल्तानपुर जिले में अपने मायके में हैं. बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच फोन पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. विवाद के तुरंत बाद आशीष ने आत्मघाती कदम उठाया और कमरे में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली.

छुट्टी पर आए थे गांव
ग्राम प्रधान ने बताया कि आशीष सिंह गांव के निवासी राम बहादुर सिंह के पुत्र थे और वर्तमान में आज़मगढ़ जिले में जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर कार्यरत थे. वे बीते शनिवार को छुट्टी पर अपने गांव प्रतापगढ़ आए थे. गुरुवार को उन्हें ड्यूटी पर वापस लौटना था, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने यह कदम उठा लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

परिवार और गांव में मातम
इस घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ गई. पत्नी से हुए विवाद के बाद सुसाइड की आशंका जताई जा रही है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. अचानक हुई इस घटना से गाँव के लोग भी स्तब्ध हैं और आशीष की असमय मौत को लेकर चर्चा कर रहे हैं

पुलिस जांच जारी
घटना की सूचना पर नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुँची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का है, हालांकि पुलिस फोन कॉल डिटेल और अन्य पहलुओं की भी जाँच कर रही है.

और पढ़ें; बसपा के पूर्व  विधायक को उम्रकैद, जालौन में  डबल मर्डर केस में 31 साल बाद मिला इंसाफ

 

 

 

TAGS

Azamgarh news

Trending news

Azamgarh news
पत्नी से फोन पर विवाद... फिर समाज कल्याण अधिकारी ने उठाया खौफनाक कदम
nikki bhati murder case
नोएडा निक्की भाटी मर्डर केस में आरोपियों को नहीं मिली राहत, जमानत की अर्जी खारिज
Amroha News
घर में मुर्गा नहीं बनेगा... फिर पति ने पत्नी का शव गंगा में बहाया
jalaun news
बसपा के पूर्व विधायक को उम्रकैद, जालौन में डबल मर्डर केस में 31 साल बाद इंसाफ
Maharajganj News
नेपाल में चौथे दिन भी बवाल, कर्फ्यू जैसे हालात; जानें भारत से घूमने गए लोगों का हाल
aligarh news
क्या यूपी के 150 साल पुरानी इस यूनिवर्सिटी का बदलेगा नाम? योगी के मंत्री ने की मांग
Ramnagar news
कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व में फुल डे सफारी की राह खुली, पर्यटकों का सपना होगा पूरा
gonda news
कब तक जागोगे, चोरी तो करके रहूंगा..चोर ने गांव वालों को भेजी चिट्ठी, फैली दहशत
Gorakhpur News
गोरखपुर में सरेआम सड़क पर तड़तड़ाईं गोलियां, CCTV से खुल सकता है बदमाशों का राज
Jhansi News
पिता जी को हर तीसरे साल सांप काटता है... बेटे ने बताई रूह कंपा देने वाली सच्चाई
;