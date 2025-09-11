Azamgarh News: पत्नी से फोन पर विवाद... फिर समाज कल्याण अधिकारी ने उठाया खौफनाक कदम, गांव में मचा हड़कंप

Azamgarh/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: जनपद प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित पूरे केशवराय गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई. यहाँ आज़मगढ़ जिले में तैनात जिला समाज कल्याण अधिकारी आशीष सिंह ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना से परिवार और गांव में कोहराम मच गया है.

पत्नी से फोन पर हुआ विवाद

मिली जानकारी के अनुसार, आशीष सिंह की पत्नी क्षमता इस समय सुल्तानपुर जिले में अपने मायके में हैं. बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच फोन पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. विवाद के तुरंत बाद आशीष ने आत्मघाती कदम उठाया और कमरे में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली.

छुट्टी पर आए थे गांव

ग्राम प्रधान ने बताया कि आशीष सिंह गांव के निवासी राम बहादुर सिंह के पुत्र थे और वर्तमान में आज़मगढ़ जिले में जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर कार्यरत थे. वे बीते शनिवार को छुट्टी पर अपने गांव प्रतापगढ़ आए थे. गुरुवार को उन्हें ड्यूटी पर वापस लौटना था, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने यह कदम उठा लिया.

परिवार और गांव में मातम

इस घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ गई. पत्नी से हुए विवाद के बाद सुसाइड की आशंका जताई जा रही है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. अचानक हुई इस घटना से गाँव के लोग भी स्तब्ध हैं और आशीष की असमय मौत को लेकर चर्चा कर रहे हैं

पुलिस जांच जारी

घटना की सूचना पर नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुँची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का है, हालांकि पुलिस फोन कॉल डिटेल और अन्य पहलुओं की भी जाँच कर रही है.

