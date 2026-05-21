Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3224560
Zee UP-Uttarakhandआजमगढ़

'यहां आग लगाओगे क्या?', मऊ में चूल्हा जलाओ आंदोलन पर भड़के सिटी मजिस्ट्रेट, प्रदर्शनकारियों को लगाई फटकार

Mau Viral News: मऊ के कलेक्ट्रेट परिसर में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और रसोई गैस की किल्लत के खिलाफ धरना दिया. सिटी मजिस्ट्रेट रमेश बाबू ने चूल्हा जलाकर खिचड़ी बनाने पर नाराजगी जताई और उनको फटकार लगाई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 21, 2026, 11:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mau News
Mau News

Mau News/ प्रकाश पाण्डेय: उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय हलचल मच गई, जब एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर के दामों के विरोध में 'चूल्हा जलाओ आंदोलन' शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारी परिसर में चूल्हा जलाकर खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रहे थे. इसी दौरान मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट रमेश बाबू ने इसका विरोध किया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच तीखी बहस होने लगी.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में सिटी मजिस्ट्रेट प्रदर्शनकारियों को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं. इस मामले में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना था कि लगातार बढ़ती महंगाई और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है. उनका आरोप था कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए रसोई चलाना मुश्किल हो गया है. इसी के विरोध में उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से कलेक्ट्रेट परिसर में चूल्हा जलाकर खिचड़ी बनाने का फैसला लिया था.

सिटी मजिस्ट्रेट को आया गुस्सा
उनका कहना है कि जैसे ही प्रदर्शनकारी चूल्हा जलाने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय सिटी मजिस्ट्रेट वहां पहुंच गए. उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर कोई चूल्हा जलाने की जगह नहीं है. उन्होंने सख्त लहजे में पूछा, 'यहां आग लगाओगे क्या?' इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ताओं और सिटी मजिस्ट्रेट के बीच काफी देर तक बहस होती रही.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रदर्शनकारियों को सलाह दी
प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों को समझाया गया कि सरकारी परिसर में आग जलाना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है. अधिकारियों ने आंदोलन को शांतिपूर्ण और बिना आग जलाए करने की सलाह दी. इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में काफी देर तक गहमागहमी का माहौल बना रहा. मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति को संभाले रखा, जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो सके.

यह भी पढ़िए: मऊ-बुलंदशहर से लेकर झांसी तक 6 हादसे, दो सगे भाइयों समेत 7 युवकों की दर्दनाक मौत; छह की हालत गंभीर

यह भी पढ़िए: रामपुर: मकान की छत पर पति-पत्नी के मिले शव, गोली लगने से हुई मौत, इलाके में फैली सनसनी

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.

TAGS

Mau Newsmau protestrising priceslpg pricesgas cylinderMau Viral Newsviral video

Trending news

Mau News
मऊ में चूल्हा जलाओ आंदोलन पर भड़के सिटी मजिस्ट्रेट, प्रदर्शनकारियों को लगाई फटकार
aligarh news
अलीगढ़: एनएच-91 पर स्थित बस वर्कशॉप में लगी भीषण आग, चार बसें जलकर खाक
UP Politics News
सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस, 2027 की तैयारी में बसपा, 24 मई को अहम बैठक
Lalitpur news
डिग्री भी नकली, इलाज भी फर्जी! पति-पत्नी की करतूत सुन दहल जाएंगे आप
Lucknow Section 163
बिना मंजूरी नहीं निकाल सकेंगे जुलूस, अफवाह फैलाई तो जेल; 19 जुलाई तक बैन,क्या है वजह
Mau Accident
मऊ-बुलंदशहर से लेकर झांसी तक 6 हादसे, दो सगे भाइयों समेत 7 युवकों की मौत; कई गंभीर
Lucknow news
छपरा-गोमती नगर एक्सप्रेस का खौफनाक सच, पिता ने ही बेटी को उतारा मौत के घाट
Rampur News
रामपुर: मकान की छत पर पति-पत्नी के मिले शव, गोली लगने से हुई मौत, इलाके में सनसनी
BJP Organisational Reshuffle
मिशन 2027 के लिए BJP संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी, इन 9 नामों को लेकर सरगर्मी तेज
UP Census-2027
UP Census-2027: घर बैठे 'स्व-गणना' करने का आज आखिरी मौका, यूपी का ये जिला नंबर-1; सब