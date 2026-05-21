'यहां आग लगाओगे क्या?', मऊ में चूल्हा जलाओ आंदोलन पर भड़के सिटी मजिस्ट्रेट, प्रदर्शनकारियों को लगाई फटकार

Mau News/ प्रकाश पाण्डेय: उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय हलचल मच गई, जब एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर के दामों के विरोध में 'चूल्हा जलाओ आंदोलन' शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारी परिसर में चूल्हा जलाकर खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रहे थे. इसी दौरान मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट रमेश बाबू ने इसका विरोध किया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच तीखी बहस होने लगी.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में सिटी मजिस्ट्रेट प्रदर्शनकारियों को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं. इस मामले में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना था कि लगातार बढ़ती महंगाई और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है. उनका आरोप था कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए रसोई चलाना मुश्किल हो गया है. इसी के विरोध में उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से कलेक्ट्रेट परिसर में चूल्हा जलाकर खिचड़ी बनाने का फैसला लिया था.

सिटी मजिस्ट्रेट को आया गुस्सा

उनका कहना है कि जैसे ही प्रदर्शनकारी चूल्हा जलाने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय सिटी मजिस्ट्रेट वहां पहुंच गए. उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर कोई चूल्हा जलाने की जगह नहीं है. उन्होंने सख्त लहजे में पूछा, 'यहां आग लगाओगे क्या?' इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ताओं और सिटी मजिस्ट्रेट के बीच काफी देर तक बहस होती रही.

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प्रदर्शनकारियों को सलाह दी

प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों को समझाया गया कि सरकारी परिसर में आग जलाना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है. अधिकारियों ने आंदोलन को शांतिपूर्ण और बिना आग जलाए करने की सलाह दी. इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में काफी देर तक गहमागहमी का माहौल बना रहा. मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति को संभाले रखा, जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो सके.

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