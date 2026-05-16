पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, कंटेनर में घुसी तेज रफ्तार कार, 5 की मौत

आजमगढ़ के कन्धरापुर थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शनिवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई. यहां कंटेनर में पीछे कार जा घुसी. बताया गया कि यह दर्दनाक हादसा माइलस्टोन 238 के पास हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
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Azamgarh Accident: आजमगढ़ के कन्धरापुर थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शनिवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई. यहां कंटेनर में पीछे कार जा घुसी. बताया गया कि यह दर्दनाक हादसा माइलस्टोन 238 के पास हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
हरियाणा के रहने वाले मृतक
बताया गया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक कार पीछे से आगे चल रही कंटेनर में जा घुसी. हादसे के बाद चीख पुकार मच गई. इससे कार सवार दंपती समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक यातायात पंकज श्रीवास्तव भी पहुंच गए. उन्होंने बताया कि सभी मृतक हरियाणा के रहने वाले थे. उनकी पहचान की जा रही है.
तेज रफ्तार हादसे की वजह
पांचों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. शुरुआती जानकारी में पता चला है कि कार की गति तेज थी और चालक कंटेनर को देख नहीं पाया. इसके चलते यह भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर जाम लग गया था. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारु करवाया.
गाजीपुर से लखनऊ जाते समय हुआ हादसा
राहगीरों से मिली जानकारी के अनुसार, सफेद रंग की कार तेज रफ्तार में गाजीपुर से लखनऊ जा रही थी. तेज रफ्तार होने के साथ संभवत: चालक को थकान की वजह से झपकी आने से कंटेनर में पीछे से जा घुसी. हादसे की सूचना 112 डायल पुलिस को दी. पुलिस और राहत टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों/मृतकों को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवाया. एसपी ट्रैफिक भी घटनास्थल पहुंचे और राहत कार्यों का जायजा लिया.