विपक्ष चाहता है महिलाएं सिर्फ चूल्हा-चौका करें... महिला आरक्षण बिल पर रवि किशन का सपा-कांग्रेस पर हमला

मनोज चतुर्वेदी/बलिया: बलिया में परशुराम जयंती कार्यक्रम में पहुंचे फिल्म अभिनेता व सांसद रवि किशन ने महिला आरक्षण बिल के पारित न होने पर विपक्ष पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल का विरोध परिवारवाद वालों ने किया. राहुल जी ने प्रियंका को आने नहीं दिया, जिनको लगता है कि घर की महिलाएं आ जाएंगी और पुरुष का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, इस धारणा को प्रधानमंत्री मोदी तोड़ना चाहते थे.

सीटें बढ़तीं तो महिलाएं करतीं प्रतिनिधित्व

रवि किशन ने कहा कि 70 करोड़ महिलाएं हैं और 70 करोड़ पुरुष. संशोधन बिल पास होने से सीटों की संख्या बढ़ती और महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ता. विरोधी चाहते हैं कि महिलाएं चूल्हा चौका और बर्तन आजीवन करें. उनकी रोटी बनाएं और वह बाहर आकर नेतागिरी करें और उनका बच्चा पालें. बीजेपी सांसद ने कहा कि अब समय आ गया है कि महिलाएं बाहर निकलें. गोरखपुर में 50 लाख की आबादी है, मैं पांच बार भी सांसद रहूंगा तो हर घर हर लोगों से नहीं मिल पाऊंगा. भारत में 127 जिले हैं, जहां बहुत बड़ी आबादी है. 850 सांसद बनते.

कांग्रेस, सपा और टीएमसी पर हमला

उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टी कांग्रेस, सपा, टीएमसी सभी ने विरोध किया, क्योंकि यह सभी महिला विरोधी हैं. हल्के में मत लीजिए मोदी जी ने घोषणा की है 2029 में पूरी संख्या के साथ आएंगे और इसे पारित करेंगे. इस बार महिला संशोधन बिल गिर गया हम सब दुखी हैं. 2023 में विपक्ष ने साथ दिया था, लेकिन परिसीमन को लेकर इनका फैसला बदल गया. 1100 सीट का सदन इसीलिए बना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में नेता बेटियां महिला सभी आएं.

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महिला को हराकर कैसी जीत?

वहीं, महिला आरक्षण बिल के संशोधन यह लोकसभा में गिरने को विपक्ष द्वारा अपनी जीत बताए जाने पर उन्होंने कहा कि महिला को हराकर कैसी जीत?, दुर्गा को हराकर कैसी जीत? महिलाओं को हराकर महिलाओं को आने नहीं दिए यह कैसी जीत है? 140 करोड़ का देश है, 543 सांसद हैं, 850 होते तो सब कुछ स्मूथ चलता. सब की समस्याओं का निवारण होता.

पत्नी के सहयोग का जिक्र किया

वहीं अपने जीवन में पत्नी के सहयोग का जिक्र करते हुए कहा कि जब मैं गरीब था तब मेरी धर्मपत्नी ने सहयोग किया. एयर कंडीशन में रहने वाली महिला मेरे चुनाव में धूप में घूम-घूम कर आंचल फैलाकर मेरे लिए वोट मांगा. उस महिला को मैं देश के सबसे बड़ी पंचायत और मंदिर में सम्मान दे रहा हूं, वहां मैं अपनी पत्नी को याद किया. वहां पहुंचकर अक्सर लोग अपने दुख के साथियों को भूल जाते हैं.

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