गाजीपुर में दर्दनाक हादसा: अंतिम संस्कार में आए तीन किशोर गंगा में डूबे, रेस्क्यू टीम की सांसें थमीं!

Ghazipur News/आलोक त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के पोस्ता गंगा घाट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब अंतिम संस्कार में आए तीन किशोर गंगा स्नान के दौरान डूब गए. करीब एक घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. पुलिस और गोताखोरों की टीम नाव की मदद से किशोरों की तलाश में जुटी हुई है.

कहां के रहने वाले हैं तीनों किशोर?

जानकारी के मुताबिक, तीनों किशोर कासिमाबाद थाना क्षेत्र के बहादुरगंज कस्बे के रहने वाले हैं. वे अपने परिचित महेंद्र जायसवाल के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए श्मशान घाट पर आए थे. अंतिम संस्कार के बाद जब वे गंगा स्नान करने गए, तो गहरे पानी में जाने से हादसा हो गया.

डूबे हुए किशोरों की पहचान इस प्रकार हुई है.

आदित्य जायसवाल (उम्र 15 वर्ष), पिता – सुरेश जायसवाल

कुंदन मौर्य (उम्र 17 वर्ष), पिता – मकायु मौर्य

हिमांशु मद्देशिया उर्फ मंडोल, पिता – सुमंत मद्देशिया

हादसे के बाद घाट पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. फिलहाल गोताखोरों की टीम नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी तक तीनों किशोरों का कोई पता नहीं चल सका है. प्रत्यक्षदर्शी लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल, जो अंतिम संस्कार में साथ आए थे, उन्होंने बताया कि सभी किशोर नहाते समय अचानक गहरे पानी में चले गए और कुछ ही क्षणों में आंखों के सामने गायब हो गए.

मौके पर बड़ी संख्या में परिवारजन और ग्रामीणों की भीड़ जुटी है. पुलिस प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ मौके पर मौजूद है. फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

खबर अपडेट की जा रही है...

