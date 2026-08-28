/रक्षाबंधन से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, पिकअप को बचाने में पोल से टकराई रोडवेज बस, चालक समेत दो की मौत

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वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बीती देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में रोडवेज बस चालक और एक महिला यात्री की मौत हो गई, जबकि बस में सवार 34 लोग घायल हो गये. हादसा इतना भीषण था कि बस के पिलर से टकराते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई, दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया. हादसे की वजह बस के आगे चल रहे पिकअप वाहन के अचानक अनियंत्रित होने और उसे बचाने के प्रयास को लेकर बताया गया.
पिकअप वाहन को बचाने के चक्कर में हुआ एक्सीडेंट
बताया गया कि बेल्थरा रोड डिपो की रोडवेज बस लखनऊ से बलिया के लिए रवाना हुई थी. बस को लखनऊ से आजमगढ़ होते हुए बलिया जाना था. देर रात बस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आजमगढ़ की ओर बढ़ रही थी. इसी दौरान स्टोन नंबर 191 के पास बस के आगे चल रहे एक पिकअप वाहन की गति अचानक अनियंत्रित हो गई. बताया जा रहा है कि पिकअप को अनियंत्रित होते देखकर बस चालक ने उसे बचाने का प्रयास किया. बस उस समय तेज गति में थी.
पिलर से टकराई बस
चालक ने बस को नियंत्रित करने की काफी कोशिश की, लेकिन बस लहराते हुए एक्सप्रेसवे किनारे बने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पिलर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. हादसे की सूचना मिलते ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एंबुलेंस टीम और पवई थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस और राहतकर्मियों ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया. घायलों को तत्काल एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल और आसपास के स्थानीय अस्पतालों में भेजा गया.
बस चालक और महिला की मौत
पवई थानाध्यक्ष के अनुसार, हादसे में मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई. मृतकों में रोडवेज बस चालक और एक महिला यात्री शामिल हैं. वहीं, बस में सवार करीब 34 यात्री घायल हुए हैं. घायलों में कुछ यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है. गंभीर घायलों को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया. हादसे के बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर दुर्घटनाग्रस्त बस को हटाने की कार्रवाई तथा मामले की जांच में जुटी है.
डीएम रविंद्र कुमार जिला अस्पताल पहुंचे
जिला अस्पताल में पहुंचे डीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि मृतक परिवार को सहायता राशि दी जाएगी और घायलों में ज्यादातर लोग मऊ और बलिया के रहने वाले हैं. यह पूरा हादसा पिकअप ड्राइवर की लापरवाही से हुआ है, मामले की जांच की जा रही है कि पिकअप किसकी थी, जिसके आधार पर मामले में कार्रवाई की जाएगी.