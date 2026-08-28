Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /आजमगढ़
  • /रक्षाबंधन से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, पिकअप को बचाने में पोल से टकराई रोडवेज बस, चालक समेत दो की मौत

रक्षाबंधन से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, पिकअप को बचाने में पोल से टकराई रोडवेज बस, चालक समेत दो की मौत

Azamgarh News: रक्षाबंधन से एक दिन पहले ही आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में बस चालक समेत दो लोगों की मौत हो गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 28, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 11:01 AM IST
रक्षाबंधन से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, पिकअप को बचाने में पोल से टकराई रोडवेज बस, चालक समेत दो की मौत
Image Credit: फाइल फोटो

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
4 शूटर और 18 राउंड गोलियां..हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान मर्डर केस का CCTV आया सामने
2
3
4
5