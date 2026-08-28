/रक्षाबंधन से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, पिकअप को बचाने में पोल से टकराई रोडवेज बस, चालक समेत दो की मौत

पिकअप वाहन को बचाने के चक्कर में हुआ एक्सीडेंट

बताया गया कि बेल्थरा रोड डिपो की रोडवेज बस लखनऊ से बलिया के लिए रवाना हुई थी. बस को लखनऊ से आजमगढ़ होते हुए बलिया जाना था. देर रात बस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आजमगढ़ की ओर बढ़ रही थी. इसी दौरान स्टोन नंबर 191 के पास बस के आगे चल रहे एक पिकअप वाहन की गति अचानक अनियंत्रित हो गई. बताया जा रहा है कि पिकअप को अनियंत्रित होते देखकर बस चालक ने उसे बचाने का प्रयास किया. बस उस समय तेज गति में थी.