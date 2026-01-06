Sakat Chauth 2026: आजमगढ़ और जौनपुर में कब निकलेगा सकट चौथ का चांद, जल्दी करें पूजा की तैयारी, होने वाला है चंद्रोदय

Azamagarh: सनातन परंपरा में सकट चौथ का व्रत विशेष आस्था और विश्वास के साथ मनाया जाता है. यह पर्व माताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, जो अपनी संतान की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और परिवार में सुख-शांति की कामना के साथ यह व्रत करती हैं. सकट चौथ को संकष्टी चौथ और तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है. इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका समापन करवा चौथ की तरह केवल चंद्र दर्शन और अर्घ्य अर्पण के बाद ही किया जाता है. चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता.

कैसे रखा जाता है सकट चौथ का व्रत

शास्त्रों के अनुसार सकट चौथ के दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्र उदय तक निर्जल या फलाहार व्रत रखती हैं. दिनभर भगवान गणेश की पूजा-अर्चना, सकट चौथ की कथा का श्रवण और संतान की मंगल कामना की जाती है. मान्यता है कि गणेश जी की कृपा से संतान पर आने वाले सभी संकट दूर होते हैं. जैसे ही रात्रि में चंद्रमा का उदय होता है, उसी समय विधि-विधान से पूजा कर व्रत का पारण किया जाता है. चंद्र दर्शन से पहले भोजन करना व्रत भंग के समान माना गया है.

जौनपुर और आजमगढ़ में चंद्रोदय का समय

चंद्र उदय के समय को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह रहता है. आज सकट चौथ के अवसर पर आजमगढ़ में रात 8 बजकर 33 मिनट पर चंद्रमा के उदय होने की संभावना है, जबकि जौनपुर में रात 8 बजकर 34 मिनट पर चांद दिखाई देगा. इसी कारण शाम की पूजा के बाद से ही महिलाएं चंद्रमा के निकलने का बेसब्री से इंतजार करती हैं.

आइये आपको बताते हैं यूपी के बाकी शहरों में चंद्रोदय का क्या समय है.

शहर का नाम चांद निकलने का समय नोएडा रात में 8:54 पर लखनऊ रात में 8:41 पर गोरखपुर रात में 8:58 पर गाजियाबाद रात में 8:54 पर आगरा रात में 8:53 पर मथुरा रात में 8:55 पर मेरठ रात में 8:52 पर हरदोई रात में 8:44 पर

चंद्रोदय होने पर कैसे होती है पूजा

चंद्रमा दिखाई देने पर पूजा की विशेष विधि अपनाई जाती है. महिलाएं लोटे में जल, कच्चा दूध, अक्षत और थोड़ी सी चीनी मिलाकर चंद्र देव को अर्घ्य अर्पित करती हैं. इसके बाद तिल और गुड़ से बने लड्डुओं का भोग लगाया जाता है और चंद्र देव की आरती उतारी जाती है. मान्यता है कि चंद्र दर्शन के समय संतान का स्मरण करते हुए अर्घ्य देने से संतान से जुड़े संकट, रोग, मानसिक कष्ट और अकाल भय दूर होते हैं.

चांद दिखाई न दे तो क्या करें

यदि कोहरा, बादल या प्रदूषण के कारण चंद्रमा स्पष्ट दिखाई न दे, तो श्रद्धालुओं को पंचांग में बताए गए चंद्र उदय के समय पर चंद्रमा की दिशा में बैठकर पूजा करने की सलाह दी जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस व्रत में दृश्यता से अधिक श्रद्धा, आस्था और भावना का महत्व होता है.

इस प्रकार सकट चौथ का व्रत चंद्रमा और भगवान गणेश की कृपा से संतान और परिवार को संकटों से मुक्ति दिलाने का प्रतीक माना जाता है.

