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स्कूटी खरीदने गई महिला से बलात्कार, सेल्समैन ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाया; वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप

Mau News: उत्तर प्रदेश के मऊ में स्कूटी खरीदने गई महिला के साथ सेल्समैन द्वारा बलात्कार करने का मामला सामने आया है. पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jul 11, 2026, 12:01 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 12:01 AM IST
स्कूटी खरीदने गई महिला से बलात्कार, सेल्समैन ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाया; वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप

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Pradeep Kumar Raghav

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प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, वे 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. इन्हें टीवी न्यूज चैनल्स, डिजिटल वीडियो और रेडियो समेत 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे MH 1, इंडिया न्यूज और ज़ी न्यूज जैसे टीवी न्यूज चैनल में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के बाद अमर उजाला से डिजिटल मीडिया में प्रवेश किये. प्रदीप कुमार राघव वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल में ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स, मौसम और हाईपर लोकल की खबरें लिखते हैं. इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, IGNOU से रेडियो प्रोग्राम प्रॉडक्शन में पीजी डिप्लोमा और अलगप्पा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु से पत्रकारिता व जनसंचार में स्नातकोत्तर किया है.    

प्रदीप कुमार राघव से आप pradeep.raghav@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप एक्स (ट्विटर) पर @pradeep_raghav6, फेसबुक (https://www.facebook.com/pradeep.k.raghav/), इंस्टाग्राम (https://www.instagram.com/raghav.pradeep05/) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.

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