/स्कूटी खरीदने गई महिला से बलात्कार, सेल्समैन ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाया; वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप

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प्रकाश पाण्डेय/मऊ: मऊ जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवती ने स्कूटी शोरूम में कार्यरत सेल्समैन पर नशीला पेय पिलाकर दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जल्द कार्रवाई की मांग की.
क्या है पूरा मामला
पीड़िता के मुताबिक, वह स्कूटी खरीदने के लिए शोरूम में गई थी. आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने नई स्कूटी आने की सूचना देने के बहाने उसका मोबाइल नंबर ले लिया. आरोप है कि दो दिन बाद स्कूटी देने के नाम पर उसे शोरूम बुलाया और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया.
पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद बेहोशी की हालात में उसके साथ दुष्कर्म किया. युवती का आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिये और उसके आधार पर लगातार दो वर्षों तक उसे ब्लैकमेल करता रहा. पीड़िता का कहना है कि आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पिछले दो वर्षों से उसे ब्लैकमेल करता रहा है. सामाजिक बदनामी और लोकलज्जा के कारण वह पहले पुलिस के पास नहीं गई, लगातार मानसिक उत्पीड़न से परेशान होने के बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.
पीड़ित महिला के मुताबिक-
पीड़ित महिला ने बताया कि वह बैटरी वाली स्कूटी खरीदने के लिए गई थी. शोरूप के सेल्समैन ने मेरा नंबर ले लिया. इसके बाद दो-तीन रोज बात किया. नया स्कूटी आएगा तो देखने के लिए आ जाना. फिर एक दिन उसका फोन आया कि नई स्कूटी देखने के लिए आ जाओ, इसी दौरान उसने कोल्डड्रिंक पीने को दिया, जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था. पीने के बाद हम बेहोश हो गए, हमको याद नहीं है. उसने मेरे साथ रेप किया और उसका वीडियो बना लिया. वीडिया बनाने के बाद वो हमको ब्लैकमेल करने लगा. उसने धमकी दी कि अगर तुमने इसकी शिकायत कहीं की तो वो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालकर हमको बदनाम कर देगा.
पीड़ित महिला का आरोप है कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी अभी तक पुलिस आरोपी को पकड़कर थाने नहीं लाई है. उसे शंका है कि उसे इंसाफ मिलेगा भी या नहीं.
एएसपी अनूप कुमार ने बताया
"एक युवती ने बताया कि स्कूटी लेने के लिए एक शोरूम में गई थी, वहां एक सेल्समैन ने पीड़िता का नंबर ले लिया और गाड़ी देने के बहाने उसके साथ दुष्कर्म किया. उन्होंने बताया कि मुकदमा दर्जकर लिया गया है. पीड़िता का मेडिकल कराकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है."