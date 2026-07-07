समाधान दिवस बना 'रील दिवस'! फरियादियों के बीच मोबाइल में खोए अधिकारी, अब होगी कार्रवाई

जिसका वीडियो सामने आया, हालांकि उस दौरान कैमरा देखते ही कुछ अधिकारी व कर्मचारी सचेत हो गये, लेकिन इसमें खास रहा की एक सब इंस्पेक्टर टोपी अपने हाथ में लिए मोबाइल उसके अंदर आड़ में रखकर रील देखते हुए कैमरे में कैद हो गये. बताया गया कि इस तरह के मामले में पूर्व में भी कई बार अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा रील देखते हुए पाए जाने पर उन्हें नोटिस दी गई थी, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हुआ है. पुनः अब कल सोमवार को कई अधिकारी व कर्मचारी रील देखते हुए पाए गए जिनको जी मीडिया ने प्रमुखता से खबर दिखाया. जिसके चलते प्रशासन हरकत में आया, इस मामले में सीओ सिटी ने बताया कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से वीडियो संज्ञान में आया है. तहसील परिसर में उप निरीक्षक द्वारा मोबाइल पर रिल देखने के मामले में जांच की जा रही है, जांचोंपरांत विधिक कार्रवाई की जायेगी.