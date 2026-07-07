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समाधान दिवस बना 'रील दिवस'! फरियादियों के बीच मोबाइल में खोए अधिकारी, अब होगी कार्रवाई

Azamgarh News: आजमगढ़ के सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान फरियादियों की शिकायतें सुनने की बजाय कुछ अधिकारी और कर्मचारी मोबाइल पर रील देखते कैमरे में कैद हो गए. वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और एक उप निरीक्षक व एक सहायक विकास अधिकारी के खिलाफ जांच और नियमानुसार कार्रवाई की संस्तुति की गई.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 07, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:42 PM IST
समाधान दिवस बना 'रील दिवस'! फरियादियों के बीच मोबाइल में खोए अधिकारी, अब होगी कार्रवाई
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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