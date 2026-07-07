समाधान दिवस बना 'रील दिवस'! फरियादियों के बीच मोबाइल में खोए अधिकारी, अब होगी कार्रवाई

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Azamgarh News/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: शासन के निर्देश पर प्रदेश के विभिन्न तहसीलों में सम्पूर्ण समाधान दिवस मनाने की मंशा है कि मौके पर उच्च अधिकारी एवं तहसील व विभिन्न विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित रहे, जिससे शिकायतकर्ता या पीड़ित का कार्य तत्काल व उसका समाधान स्थाई रूप से हो सके. लेकिन कई बार सभागार में देखा गया कि मौजूद अधिकारी व कर्मचारी तन से उपस्थित तो रहते हैं लेकिन मन से कहीं और उपस्थित होते हैं. वो भी उस दौरान जहां उच्च अधिकारियों के सामने तो पीड़ित के कार्य का क्या होगा.
इससे यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कार्य के प्रति कितने ईमानदार व संवेदनशील होंगे, जाहिर है की जिसके चलते कार्य लंबित ही रहेगा. आजमगढ़ में कल इस खबर को ZEE मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया जिसका असर रहा की तहसील प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने तथा पुलिस के उच्च अधिकारी द्वारा उस सब इंस्पेक्टर जो टोपी की अंदर मोबाइल में रिल देख रहे की जांच कराकर विधिक कार्रवाई की बात कही.
बता दें की संपूर्ण समाधान दिवस प्रायः शनिवार को होते है लेकिन उस दिन यूपीटीईटी परीक्षा के चलते सोमवार को तहसील परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था. उसी क्रम में आजमगढ़ जिले के सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर सभागार में प्रमुख रूप से सदर तहसील के उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, पुलिस अधिकारी व अन्य विभिन्न विभाग के अधिकारी समेत कर्मचारी भी उपस्थित थे. जहां फरियादियों की एसडीम व अगल-बगल में बैठे अधिकारी उनकी समस्याएं सुन रहे थे, तो वहीं कई अधिकारी व कर्मचारी शारीरिक रूप से ही उपस्थित थे और कार्य के समय मोबाइल में रील देखने में व्यस्त थे.
जिसका वीडियो सामने आया, हालांकि उस दौरान कैमरा देखते ही कुछ अधिकारी व कर्मचारी सचेत हो गये, लेकिन इसमें खास रहा की एक सब इंस्पेक्टर टोपी अपने हाथ में लिए मोबाइल उसके अंदर आड़ में रखकर रील देखते हुए कैमरे में कैद हो गये. बताया गया कि इस तरह के मामले में पूर्व में भी कई बार अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा रील देखते हुए पाए जाने पर उन्हें नोटिस दी गई थी, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हुआ है. पुनः अब कल सोमवार को कई अधिकारी व कर्मचारी रील देखते हुए पाए गए जिनको जी मीडिया ने प्रमुखता से खबर दिखाया. जिसके चलते प्रशासन हरकत में आया, इस मामले में सीओ सिटी ने बताया कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से वीडियो संज्ञान में आया है. तहसील परिसर में उप निरीक्षक द्वारा मोबाइल पर रिल देखने के मामले में जांच की जा रही है, जांचोंपरांत विधिक कार्रवाई की जायेगी.
वहीं इस पूरे मामले को लेकर आजमगढ़ जिले के तहसील सदर के उपजिलाधिकारी ने जनपद के जिलाधिकारी को एक पत्र प्रेषित किया, जिसमें सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्रतिभाग करने आये दो लोगों को चिन्हित किया गया जिसमें लवकुश कुमार सोनकर, उप निरीक्षक, थाना जहानागंज तथा अतुल कुमार सत्संगी, सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) विकास खण्ड-तहबरपुर द्वारा तहसील में हाल के अन्दर रील देखते हुए वीडियो क्लिप मिला, जो की कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत है. जिनके चलते प्रशासन और शासन की छवि धूमिल हुई, इसलिए इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाही की जाये.