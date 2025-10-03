Advertisement
आजमगढ़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश! मस्जिद पर फहराया सऊदी अरब का झंडा

Azamgarh News: यूपी के आजमगढ़ जिले में एक मस्जिद पर सउदी अरब का झंड फहराने का मामला सामने आया है. विवाद के पुलिस ने झंडा उतरवाया और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 03, 2025, 04:45 PM IST
आजमगढ़/वेदेंद्र प्रताप: यूपी के आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र में ग्राम कड़सरा शिवदास का पुरा स्थित एक मस्जिद की मीनार पर सऊदी अरब का झंडा फहराए जाने का मामला सामने आया है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और मौके पर पहुंचकर झंडा को नीचे उतरवाया. वहीं इस मामले में पुलिस ने तत्काल प्रभाव से झंडा फहराने वाले आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्जकर उसकी तलाश में जुट गई है.

बता दें कि मस्जिद की मीनार पर सऊदी अरब का झंडा फहराये गये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल को विश्व हिंदू परिषद, गोरक्ष प्रांत के प्रांत संयोजक गौरव सिंह रघुवंशी ने साझा किया.. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और झंडा उतरवाकर सुरक्षित किया गया. जांच में मस्जिद की देखरेख करने वाले नूर आलम पुत्र राजीद अहमद निवासी कड़सरा शिवदास का पुरा के द्वारा झंडा लगाये जाने की पुष्टि हुई.

पुलिस के अनुसार यह कृत धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला तथा समाज में वैमनस्य फैलाने वाला माना गया है. झंडे का वीडियो साक्ष्य के रूप में पेन ड्राइव में सुरक्षित कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 197(1)B, 299, 353, 2 के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. 

इस मामले में एसपी ग्रामीण ने बताया कि थाना अतरौलिया के अंतर्गत संज्ञान में आया है कि जिसमें नूरी मस्जिद के मीनार के ऊपर एक सऊदी अरबिया झंडा लगाया गया था. इसका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को आहत करना और सौहार्द पूर्ण माहौल को दूषित करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था. सूचना पर तत्काल मुकदमा दर्जकर लिया गया है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.

