Azamgarh accident: आजमगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, स्कूली बच्चों से भरी बस डंपर से टकराई, चीख-पुकार से गूंज उठा इलाका!
आजमगढ़

Azamgarh accident: आजमगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, स्कूली बच्चों से भरी बस डंपर से टकराई, चीख-पुकार से गूंज उठा इलाका!

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जहां पर स्कूली बस की डंपर की आमने-सामने टक्कर हो गई. जिसके कारण स्कूल की बस सड़क के बगल में गड्ढे में जा पलटी. चीख-पुकार मचते ही मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 30, 2025, 05:00 PM IST
Azamgarh News:  उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया.  जहां पर स्कूली बच्चों से भरी बस विपरीत दिशा से आ रहे डंपर से आमने-सामने टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस सड़क किनारे गड्ढे में जा पलटी.  जिसमें स्कूल के 14 बच्चे वह ड्राइवर खलासी समेत 16 लोग घायल हो गए. 

कहां की है ये घटना?
गंभीरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आजमगढ़-वाराणसी मार्ग पर श्रीरामगंज तिराहे की बताई जा रही है.  घटना के बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों ने सभी घायल बच्चों को 108 एंबुलेंस से 100 शैया संयुक्त चिकित्सालय टीकरगाढ़ लालगंज भेज गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. जिसमें चार बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं और शेष सामान्य घर जिनका उपचार भी किया जा रहा है. वहीं मौके पर स्थानीय प्रशासन वह पुलिस मौके पर मौजूद है.

घायलों में बच्चे 1- कृष्णा पुत्र राकेश सरोज 13 वर्ष गोमाडीह थाना गंभीरपुर, 2-प्रतीक पुत्र आनंद 8 वर्ष बहादुरपुर थाना गंभीरपुर, 3-प्रिया कुमारी पुत्र आनंद 8 वर्ष बहादुरपुर थाना गंभीरपुर, 4-अंजलि पुत्री लालबहादुर पन्दहा थाना मेहनगर, 5-सागर पुत्र इंद्रेश महगूपुर थाना गंभीरपुर, 6-शिव प्रसाद पुत्र आनंद यादव बहादुरपुर थाना गंभीरपुर, 7-अनन्या राय पुत्र प्रदीप राय गोसाई की बाजार थाना गंभीरपुर, 8-आयुषी राय पुत्री हरिओम राय गोमाडीह थाना गंभीरपुर, 9-अनुज गुप्ता पुत्र कृष्ण मुरारी गोसाई की बाजार गंभीरपुर, 10-शिव प्रसाद पुत्र आनंद 14 वर्ष अमेठी थाना गंभीरपुर, 11-प्रिया यादव 15 वर्ष पुत्री लालबहादुर यादव पंदहा थाना मेहनगर,

12-सौरभ 15 वर्ष पुत्र इंद्रेश कुमार मेहनगर आजमगढ़, 13-सागर उम्र 17 वर्ष पुत्र इंद्रेश मेहनगर आजमगढ़, 14-तेजस राय उम्र 12 वर्ष पुत्र पंकज राय अमौड़ा थाना गंभीरपुर, 15-ड्राइवर कमलेश राय पुत्र शिव प्रसाद अमेठी 55 वर्ष थाना गंभीरपुर,16-कंडक्टर भीम 25 वर्ष पुत्र मूलचंद मिर्जाआदमपुर थाना देवगांव आज़मगढ़ है.

