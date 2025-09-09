21 साल बाद मिला इंसाफ! चर्चित अजीत राय मर्डर केस में सजा का ऐलान, छात्रसंघ चुनाव में गोलीकांड से दहल उठा था आजमगढ़
21 साल बाद मिला इंसाफ! चर्चित अजीत राय मर्डर केस में सजा का ऐलान, छात्रसंघ चुनाव में गोलीकांड से दहल उठा था आजमगढ़

Azamgarh News: साल 2004 में शिब्ली नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के स्‍नातक के छात्र अजीत राय को दौड़ाकर गोली मार दी गई थी. 21 साल बाद कोर्ट ने 6 आरोपियों के खिलाफ सजा सुनाया है. 

Sep 09, 2025
वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: आजमगढ़ कोर्ट ने 21 साल पुराने चर्चित अजीत राय हत्‍याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है. आजमगढ़ की कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 45-45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 21 साल पहले छात्र संघ चुनाव में रंजिश को लेकर सरेआम अजीत राय को दौड़ाकर गोली मार दी थी. अजीत हत्‍याकांड ने पूरे जनपद को हिलाकर रखा दिया था.  

यह है 21 साल पुराना अजीत राय हत्‍याकांड 
दरअसल, आजमगढ़ की कोर्ट ने मंगलवार को 21 साल पहले छात्र संघ चुनाव के रंजिश को लेकर अजीत राय हत्याकांड के मुकदमे में सुनवाई के बाद छह आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 45000-45000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड की आधी राशि मृतक अजीत राय के परिजनों को दी जाएगी. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 अजय कुमार शाही ने सुनाया. 

छात्र संघ चुनाव में रंजिश को लेकर हुई थी हत्‍या 
अभियोजन पक्ष के अनुसार, जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के टुंडवल गांव के रहने वाले अजीत राय शिब्ली नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का स्नातक थर्ड ईयर का छात्र था. साल 2004 के छात्रसंघ के होने वाले चुनाव में महामंत्री पद का भावी प्रत्याशी था. इस चुनावी रंजिश को लेकर 9 सितंबर 2004 के दिन 11 बजे शिब्ली इंटर कॉलेज के गेट पर मोहम्मद दानिश निवासी नई बस्ती, शाह समर यासीन निवासी पहाड़पुर, इरफान निवासी निराला नगर, सादिक खान निवासी ग्राम टोला, मोहम्मद शारिक व मोहम्मद सादिक तथा रिंकू जकारिया निवासी बदरका जो लाठी डंडों से अजीत को मारने लगे. 

लाठी-डंडों से पिटाई के बाद मारी थी गोली 
रिंकू जकरिया के ललकारने पर मोहम्मद दानिश ने कट्टे से अजीत पर फायर कर दिया, उसके बाद सभी एक कार से भाग निकले. दिनदहाड़े हुई इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी फैल गई. वहीं, अस्पताल ले जाते ले समय अजीत राय की मौत हो गई थी. घटना के दिन अजीत राय को राशन पहुंचाने आए उसके चाचा देवेंद्र राय ने शहर कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई. इसमें उन्होंने विद्यालय के प्रिंसिपल मोहम्मद इफ्तखार खान तथा फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड मोहम्मद जकरिया को भी इस घटना के साजिश का आरोपी बताया. 

16 गवाहों के बयान के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला 
मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद 8 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया. अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता तथा सीबीसीआईडी के अधिवक्ता ने कुल 16 गवाहों को न्यायालय में पेश किया. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मोहम्मद दानिश, शाह समर नसीम, मोहम्मद सारिक, सादिक खान उर्फ रशीद, रिंकू जकरिया तथा मोहम्मद दानिश को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर 45000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. 

