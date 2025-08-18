Jaunpur News: मुझे नौलखा मंगा दे... जन्माष्टमी पर थाने में हुआ अश्लील डांस तो नपे थानेदार साहब, वायरल वीडियो पर एसपी ने लिया संज्ञान

Jaunpur News: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर, मोहल्ले, थाने या जेलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होना यूं तो आम बात है. लेकिन उत्तर प्रदेश के जौनपुर की बदलापुर कोतवाली में जन्माष्टमी के अवसर पर ऐसा कार्यक्रम हुआ जिसने जन्माष्टमी जैसे पवित्र त्योहार ही नहीं बल्कि पुलिस की गरिमा पर भी सवालिया निशान लगा दिया. यहां सास्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर थाने में "मुझे नौलखा मंगा दे..." फिल्म गाने पर अश्लील डांस हुआ. और जैसे ही कुछ लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया, ये वायरल हो गया. लोग पुलिस थाने में त्योहार के मौके पर ऐसे कार्यक्रम को लेकर कमेंट करने लगे. वीडियो पर एसपी डॉ. कौस्तुभ ने संज्ञान लेते हुए तुरंत थानाध्यक्ष अरविंद कुमार पांडेय को निलंबित कर दिया. घटना की जांच एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव को सौंपी गई है.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक थाना प्रभारी बदलापुर अरविंद कुमार जन्माष्टमी की पूजा-पाट की तैयारी कर रहे थे, तभी कुछ पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने थाने में हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भोजपुरी डांस की मांग कर दी. कार्यक्रम में आई ऑर्केस्ट्रा डांसर जो आमतौर पर फिल्मी गानों पर डांस करती है उसने भोजपुरी डांस के बजाय मुझे "नौलखा मंगा दे रे..." गाने पर डांस करना शुरू कर दिया. कार्यक्रम में आए लोग फिल्मी गाने का आनंद ले रही थे इसी दौरान किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया जो देखते ही देखते वायरल हो गया.

वीडियो वायरल होने पर एसपी डॉ. कौस्तुभ ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया और बादलपुर थाना प्रभारी अरविंद कुमार पांडेय को निलंबित कर इस पूरे मामले की जांच एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव को सौंप दी है. एसपी कौस्तुभ ने बताया कि संबंधित थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है, जांच की जा रही है रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

सूत्रों के अनुसार आर्केस्ट्रा पार्टी को एक सिपाही द्वारा बुक कराया गया था.

