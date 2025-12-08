यूपी के इस जिले में SIR का काम पूरा, 6 लाख से अधिक मतदाता लिस्ट से हो सकते हैं बाहर!

Azamgarh SIR Complete: यूपी के आजमगढ़ में मतदाता सूची को अपडेट करने का सबसे बड़ा और सबसे चुनौतीपूर्ण अभियान विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पूरे ज़ोर-शोर के साथ आखिरकार पूरा हो गया. निर्वाचन आयोग द्वारा तय अंतिम तिथि से पहले जिले ने सभी 10 विधानसभाओं में मतदाताओं द्वारा भरे गए गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन शत-प्रतिशत पूरा कर एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. इस प्रक्रिया के बाद जिले में 6 लाख से अधिक मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं, जिनमें मृतक, विलुप्त, दोहरी प्रविष्टि वाले और लंबे समय से बाहर रह रहे मतदाता शामिल हैं.

युद्धस्तर पर चला अभियान

इस महाअभियान में 3869 बीएलओ और 392 सुपरवाइजरों की टीम ने घर-घर जाकर दो प्रतियों में गणना प्रपत्र बांटे, भरवाए और फिर डिजिटाइजेशन तक पूरी प्रक्रिया को युद्धस्तर पर पूरा कराया. जिले में कुल पंजीकृत मतदाता 37,14,258 हैं, जिनमें विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 6,13,389 मतदाता नहीं मिले. इनमें 1,00,972 मृतक, 1,54,461 विलुप्त, 2,61,438 बाहर चले गए, 44,672 दोहरी प्रविष्टि और 51,846 अन्य श्रेणी के मतदाता शामिल हैं.

दोबारा होगा वेरिफिकेशन

इस मामले को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन बूथों पर गणना प्रपत्र कम जमा हुए हैं, वहां दोबारा वेरीफिकेशन कराया जाएगा. यदि गायब मतदाताओं के बारे में सही जानकारी मिलती है तो उन्हें फिर से सूची में जोड़ा जा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

फर्जी वोटर SIR के जरिए बाहर किया जाएं - सीएम योगी

अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे. जहां उन्होंने मतदाता सूची के SIR की समीक्षा बैठक की. बैठक में सीएम ने स्पष्ट कहा कि अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा फर्जी वोटर पाए गए हैं, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने अफसरों और जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे SIR को प्राथमिकता दें, ताकि कोई भी सही मतदाता छूट न जाए.

क्या बोले अलीगढ़ जिलाधिकारी?

उन्होंने विशेष निर्देश दिए कि नाबालिग और मृतक व्यक्तियों के नाम voter list में न रहें. जिलाधिकारी अलीगढ़ संजीव रंजन ने कहा कि जिले में SIR का काम तेजी से और पारदर्शिता के साथ चल रहा है. प्रक्रिया पूरी होने पर डुप्लीकेट और गलत नाम अपने आप हट जाएंगे.