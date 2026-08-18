/26 साल से नहीं हैं फिजिक्स-केमिस्ट्री के टीचर... आजमगढ़ में यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले सड़क पर उतरे सैकड़ों छात्र

कॉलेज प्रबंधन पर लगे गंभीर आरोप

प्रदर्शन का समर्थन करने पहुंचे स्थानीय प्रतिनिधि ने मीडिया के समक्ष कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाये. उन्होंने कहा कि यह एक सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था है, लेकिन यहां एक फर्जी निजी कमेटी बनाकर संसाधनों का भारी दुरुपयोग किया जा रहा है. जिला विद्यालय निरीक्षक के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद प्रिंसिपल द्वारा बच्चों से ली गई अवैध फीस उनके खातों में वापस नहीं की गई. नियुक्तियों में भी व्यापक धांधली हो रही है. वहीं, हंगामे की सूचना मिलने पर पहुंचे प्रशासनिक व कॉलेज प्रतिनिधियों ने छात्रों को 48 घंटे के भीतर रसायन विज्ञान के शिक्षक की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया.