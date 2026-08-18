/26 साल से नहीं हैं फिजिक्स-केमिस्ट्री के टीचर... आजमगढ़ में यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले सड़क पर उतरे सैकड़ों छात्र

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वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: यूपी के आजमगढ़ में सगड़ी तहसील क्षेत्र के अजमतगढ़ में स्मिथ इंटर कॉलेज में आज मंगलवार उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. हाथ में तख्तियां लेकर परिसर में एकत्र हुए विद्यार्थियों ने जोरदार नारेबाजी की. छात्रों का आरोप है कि बोर्ड परीक्षा सिर पर है, लेकिन मुख्य विषयों के शिक्षक न होने से उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है. वहीं, सरकारी नियमों को दरकिनार कर उनसे फीस वसूली जा रही है.
छात्रों ने किया प्रदर्शन
प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं का आरोप है कि विद्यालय में पिछले करीब 26 वर्षों से रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के नियमित शिक्षक नहीं हैं. वहीं, पिछले कई वर्षों से गणित विषय के शिक्षक की भी कमी बनी हुई है. शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है. छात्र छात्राओं ने बताया कि आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए महज चार महीने का समय बचा है, लेकिन कॉलेज में रसायन विज्ञान और भौतिकी विज्ञान जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक तैनात नहीं हैं.
शुल्क के नाम पर भारी अनियमितता
बताया कि जब वे पढ़ाई की मांग लेकर अध्यापकों के पास जाती हैं, तो उन्हें डांट-डपटकर चुप करा दिया जाता है. प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने बिना केमिस्ट्री टीचर के हमारा भविष्य एसिड की तरह जल रहा है. लिखे पोस्टर लहराकर अपना विरोध दर्ज कराया. साथ ही स्मिथ की छात्र-छात्रों का यह भी आरोप है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा शुल्क के नाम पर भारी अनियमितता बरती जा रही है. छात्रों को 500 से 650 की रसीद दी जाती है, जबकि उनसे अलग-अलग रकम की अवैध वसूली की जा रही है.
विद्यालय मरम्मत के नाम पर हो रही अतिरिक्त वसूली
छात्रों का आरोप है कि पुस्तकालय और विद्यालय मरम्मत के नाम पर आए दिन अतिरिक्त पैसे मांगे जाते हैं. आक्रोशित छात्र-छात्राओं ने स्पष्ट किया है कि यदि दो दिनों के भीतर स्थायी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई और अवैध वसूली पर रोक नहीं लगी, तो वे सगड़ी मुख्य मार्ग पर उतरकर चक्का जाम और आंदोलन करने को बाध्य होंगे. इसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी.
कॉलेज प्रबंधन पर लगे गंभीर आरोप
प्रदर्शन का समर्थन करने पहुंचे स्थानीय प्रतिनिधि ने मीडिया के समक्ष कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाये. उन्होंने कहा कि यह एक सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था है, लेकिन यहां एक फर्जी निजी कमेटी बनाकर संसाधनों का भारी दुरुपयोग किया जा रहा है. जिला विद्यालय निरीक्षक के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद प्रिंसिपल द्वारा बच्चों से ली गई अवैध फीस उनके खातों में वापस नहीं की गई. नियुक्तियों में भी व्यापक धांधली हो रही है. वहीं, हंगामे की सूचना मिलने पर पहुंचे प्रशासनिक व कॉलेज प्रतिनिधियों ने छात्रों को 48 घंटे के भीतर रसायन विज्ञान के शिक्षक की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया.