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26 साल से नहीं हैं फिजिक्स-केमिस्ट्री के टीचर... आजमगढ़ में यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले सड़क पर उतरे सैकड़ों छात्र

Azamgarh News: आजमगढ़ के स्मिथ इंटर कॉलेज में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट गया. मंगलवार को सैकड़ों छात्र सड़क पर उतरकर प्रदर्शन और नारेबाजी की

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 18, 2026, 09:27 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:27 PM IST
26 साल से नहीं हैं फिजिक्स-केमिस्ट्री के टीचर... आजमगढ़ में यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले सड़क पर उतरे सैकड़ों छात्र
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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