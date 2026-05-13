आजमगढ़ में 51 लाख के घोटाले पर बड़ी कार्रवाई, जिला समाज कल्याण अधिकारी गिरफ्तार कर भेजे गए जेल

Azamgarh/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में समाज कल्याण विभाग से जुड़े लाखों रुपये के सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा. उन पर शासन द्वारा वेतन भुगतान पर रोक लगाए जाने के बावजूद 10 अवैध रूप से नियुक्त शिक्षकों को वेतन 51.46 लाख रुपए जारी करने का आरोप है. यह कार्रवाई जिले के शहर कोतवाली में दर्ज मुकदमा के आधार पर की गई.

बताया गया कि उप निदेशक समाज कल्याण, आर.के. चौरसिया की ओर से जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी और प्रधान सहायक सत्येन्द्र बहादुर सिंह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई थी. जहां शिकायतकर्ता अरुण कुमार सिंह ने 20 फरवरी को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया था कि दोनों ने शासनादेश की अनदेखी करते हुए अवैध रूप से नियुक्त सहायक अध्यापकों को वेतन जारी कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए मंडलायुक्त के निर्देश पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की थी. समिति में जिला विकास अधिकारी और मुख्य कोषाधिकारी को भी शामिल किया गया.

जांच के दौरान संबंधित अधिकारियों, शिकायतकर्ता और अभिलेखों का परीक्षण किया गया. जांच रिपोर्ट में सामने आया कि कुछ सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां अवैध थी और शासन ने उनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दी थी. इसके बावजूद करीब 51,46,780 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया. जांच में कुल 10 शिक्षकों को अनियमित रूप से वेतन जारी किए जाने की पुष्टि हुई. डीएम ने जांच रिपोर्ट शासन को भेजते हुए कार्रवाई की संस्तुति की थी.

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इसके बाद जिले के शहर कोतवाली में 9 मई को मुकदमा सं.- 211/2026 धारा 61(2), 316(5) बीएनएस के तहत पंजीकृत कर विवेचना तथा पुलिस कार्यवाही में जुटी. इसी क्रम में आज जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी को कुंवर सिंह उद्यान के पास से गिरफ्तार किया, जहां न्यायालय से रिमांड पर उन्हें जेल भेजा गया. एसपी सिटी ने बताया कि शासन की रोक के बावजूद 10 अवैध शिक्षकों को वेतन जारी करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी. उसी मामले में आज जिला समाज कल्याण अधिकारी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया.